Дмитрий Артюхов: «Для детей Губкинского построят первоклассный медицинский центр»

Новая детская поликлиника в Губкинском откроется через год
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Новый медицинский центр будет работать на здоровье детей
Новый медицинский центр будет работать на здоровье детей Фото:
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В Губкинском в следующем году откроют новый медицинский центр. Об этом сообщил глава ЯНАО на выступлении перед жителями муниципалитета.

«Радует, как строится новая детская поликлиника. Договорились со строителями, что к следующему Дню города, мы объект запустим. Для детей Губкинского построят первоклассный медицинский центр», — сообщил Дмитрий Артюхов с городской сцены в Губкинском.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Дмитрий Артюхов пообещал приобрести для жителей Муравленко медтехнику за 150 миллионов рублей. В новой взрослой поликлинике установят аппарат МРТ. 

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В Губкинском в следующем году откроют новый медицинский центр. Об этом сообщил глава ЯНАО на выступлении перед жителями муниципалитета. «Радует, как строится новая детская поликлиника. Договорились со строителями, что к следующему Дню города, мы объект запустим. Для детей Губкинского построят первоклассный медицинский центр», — сообщил Дмитрий Артюхов с городской сцены в Губкинском. Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Дмитрий Артюхов пообещал приобрести для жителей Муравленко медтехнику за 150 миллионов рублей. В новой взрослой поликлинике установят аппарат МРТ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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