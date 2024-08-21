Дмитрий Артюхов: «Для детей Губкинского построят первоклассный медицинский центр»

Новый медицинский центр будет работать на здоровье детей
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
В Губкинском в следующем году откроют новый медицинский центр. Об этом сообщил глава ЯНАО на выступлении перед жителями муниципалитета.
«Радует, как строится новая детская поликлиника. Договорились со строителями, что к следующему Дню города, мы объект запустим. Для детей Губкинского построят первоклассный медицинский центр», — сообщил Дмитрий Артюхов с городской сцены в Губкинском.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Дмитрий Артюхов пообещал приобрести для жителей Муравленко медтехнику за 150 миллионов рублей. В новой взрослой поликлинике установят аппарат МРТ.
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