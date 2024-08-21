Короля инцелов Алексея Поднебесного арестовали на два месяца

Задержанного за педофилию российского блогера Поднебесного отправили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Блогер Алексей Поднебесный отправлен в СИЗО до 18 октября Фото:

Алексей Поднебесный, известный как лидер сообщества инцелов, был взят под стражу по обвинению в педофилии по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

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«Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ», — заявили в пресс-службе изданию «Лента.ру». Он взят под стражу по обвинению в «Половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратных действиях без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Срок его содержания под стражей установлен до 18 октября.

Ранее сообщалось, что Поднебесный был задержан по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней школьницей. Он известен своими радикальными взглядами, согласно которым «мужчины имеют право на секс по своему желанию, а женщины должны существовать исключительно для удовлетворения мужских потребностей.»

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Алексей Поднебесный, известный как лидер сообщества инцелов, был взят под стражу по обвинению в педофилии по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе судов города. «Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ», — заявили в пресс-службе изданию «Лента.ру». Он взят под стражу по обвинению в «Половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратных действиях без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Срок его содержания под стражей установлен до 18 октября. Ранее сообщалось, что Поднебесный был задержан по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней школьницей. Он известен своими радикальными взглядами, согласно которым «мужчины имеют право на секс по своему желанию, а женщины должны существовать исключительно для удовлетворения мужских потребностей.»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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