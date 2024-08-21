Короля инцелов Алексея Поднебесного арестовали на два месяца

Алексей Поднебесный, известный как лидер сообщества инцелов, был взят под стражу по обвинению в педофилии по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.
«Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ», — заявили в пресс-службе изданию «Лента.ру». Он взят под стражу по обвинению в «Половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратных действиях без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Срок его содержания под стражей установлен до 18 октября.
Ранее сообщалось, что Поднебесный был задержан по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней школьницей. Он известен своими радикальными взглядами, согласно которым «мужчины имеют право на секс по своему желанию, а женщины должны существовать исключительно для удовлетворения мужских потребностей.»
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Алексей Поднебесный, известный как лидер сообщества инцелов, был взят под стражу по обвинению в педофилии по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе судов города. «Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ», — заявили в пресс-службе изданию «Лента.ру». Он взят под стражу по обвинению в «Половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратных действиях без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Срок его содержания под стражей установлен до 18 октября. Ранее сообщалось, что Поднебесный был задержан по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней школьницей. Он известен своими радикальными взглядами, согласно которым «мужчины имеют право на секс по своему желанию, а женщины должны существовать исключительно для удовлетворения мужских потребностей.»