Как вытеснить ВСУ из Курской области: предложения Путина и Алаудинова, военных и экспертов

Вопрос вытеснения ВСУ из Курской области стал одним из наиболее обсуждаемых. Предложения поступают как от высокопоставленных государственных деятелей, так и от ключевых фигур в военной сфере. В данном материале URA.RU собрало различные точки зрения по этой проблеме.
Блокада ВСУ и массированные удары — ключ к решению проблемы в Курской области
Бывший заместитель президента РФ, занимавший должность во времена правления Бориса Ельцина, Александр Руцкой заявил, что единственным решением для освобождения Курской области является плотная блокада ВСУ. Он пояснил, что такой способ, по его мнению, сможет закрыть проблемный вопрос, так как у украинской армии начнутся трудности с поставками продовольствия и припасов.
Руцкой также предложил проводить массированные удары авиацией и артиллерией по занятой ВСУ территории региона. Он добавил, что разведка может определить местоположение украинских солдат и передать эту информацию российским военным.
Путин поставил задачи для обеспечения безопасности на границе и борьбы с диверсиями
Президент России Владимир Путин поставил задачу Минобороны вместе с пограничной службой — обеспечить надежное прикрытие госграницы и выбить ВСУ с территории России. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) и бороться с диверсионно-разведывательными группами. Региональные главы должны оказывать помощь нуждающимся, а гражданские ведомства — обеспечить снабжение силовых структур в сферах промышленности, транспорта, строительства, медицины и финансового обеспечения.
Россия создаст условия для отступления ВСУ из Курской области
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что Россия создаст условия для отступления ВСУ из Курской области. Он рассказал, что российская армия уничтожает в регионе разведывательно-боевые дозоры ВСУ с помощью артиллерии и воздушных ударов. Также российские силы будут методично разрушать оборонительные сооружения украинской армии и вести активные действия в тылу ВСУ, чтобы ограничить снабжение и подход резервов.
СВО и боевые действия на курском направлении завершатся через два-три месяца
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов считает, что СВО завершится в течение двух-трех месяцев. Он подчеркнул, что боевые действия на курском направлении также закончатся в этот срок.
Ситуация в Курской области будет быстро нормализована благодаря резервам
Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев выразил уверенность, что серьезные силы уже задействованы для решения ситуации в Курской области, поэтому вопрос с выбиванием украинских сил не затянется. В регион сейчас направляются серьезные резервы. Он надеется на нормализацию ситуации в ближайшее время.
Генерал в отставке отметил, что у РФ есть силы и средства для решения вопроса с ВСУ в приграничных районах Курской области. Командованию поставлены необходимые задачи, и, по словам Соболева, ВСУ не удастся удержать занятую территорию.
Рассредоточенность сил ВСУ затрудняет освобождение Курской области
Экс-замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что основной сложностью в освобождении занятой ВСУ части территории Курской области является рассредоточенность украинских сил. Операция сейчас на стадии, когда ВСУ используют диверсионно-разведывательные группы, которые нужно уничтожать. Бужинский подчеркнул, что работа эта медленная и кропотливая, поэтому введен режим КТО, который дает эффект. Зачистка местности может занять еще несколько недель, заключил эксперт.
Часть Курской области может оказаться под долгосрочной оккупацией ВСУ
Руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов заявил, что с высокой вероятностью захваченный ВСУ участок территории будет долго находиться под оккупацией. По его мнению, это продлится вплоть до значительного изменения обстановки на фронте в пользу российских сил.
В связи с этим, по словам Любимова, под оккупацией окажется значительное количество населенных пунктов. Он указал, что боевые действия на Украине имеют позиционный характер, и после удара ВСУ «по пустому пространству» в Курской области там также выстроится позиционный фронт, часть которого будет находиться под контролем украинской армии.
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