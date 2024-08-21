Бывший заместитель президента РФ, занимавший должность во времена правления Бориса Ельцина, Александр Руцкой предложил возможное для решения проблемы с ВСУ в Курской области. По его словам, закрыть проблемный вопрос может плотная блокада зашедших на российскую территорию военных формирований.
«А решение по Курской и Белгородской области может быть одно, тем более в этих условиях: только плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ», — сказал Руцкой Daily Storm. По его словам, это спасет положение, поскольку у ВСУ начнутся проблемы с поставками продовольствия и припасов.
Также бывший вице-президент предложил проводить массированные удары авиацией и артиллерией по занятой противником территории региона. Разведка может вычислить места скопления украинских боевиков и передать информацию российским военным.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. За время боевых действия в украинская армия потеряла около 4,5 тысячи солдат. Помимо этого Киев потерял до 65 единиц военной техники, в частности — танки, сообщили в Минобороны РФ.
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