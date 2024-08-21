«Курганмашзавод» ищет токарей и наладчиков на зарплаты в 150 тысяч рублей

22 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

На КМЗ массов ищут токарей и наладчиков станков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На оборонном предприятии «Курганмашзавод», выпускающем бронемашины БМП-3 и БМД-4М, набирают десятки работников на зарплату до 150 тысяч рублей. На производстве требуются токари, сверловщики, наладчики станков и фрезеровщики. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «На АО „Курганмашзавод“ открыто 78 вакантных мест на наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. Заработная плата: от 100 000 до 150 000 рублей», — указано в информации. Также открыто 39 вакансий на токарей и девять мест на сверловщиков 3-6 разряда. На фрезеровщиков — 20 вакантных мест. Кроме того, на предприятие набирают заточников, наладчиков автоматов, обрубщиков шлифовщиков и штамповщиков от 100 тысяч, зуборезчиков — до 140 тысяч рублей. Помимо военной бронированной техники «Курганмашзавод» также занимается производством и гражданской продукции. В частности, на предприятии создаются вездеходы и мини-погрузчики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На оборонном предприятии «Курганмашзавод», выпускающем бронемашины БМП-3 и БМД-4М, набирают десятки работников на зарплату до 150 тысяч рублей. На производстве требуются токари, сверловщики, наладчики станков и фрезеровщики. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «На АО „Курганмашзавод“ открыто 78 вакантных мест на наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. Заработная плата: от 100 000 до 150 000 рублей», — указано в информации. Также открыто 39 вакансий на токарей и девять мест на сверловщиков 3-6 разряда. На фрезеровщиков — 20 вакантных мест. Кроме того, на предприятие набирают заточников, наладчиков автоматов, обрубщиков шлифовщиков и штамповщиков от 100 тысяч, зуборезчиков — до 140 тысяч рублей. Помимо военной бронированной техники «Курганмашзавод» также занимается производством и гражданской продукции. В частности, на предприятии создаются вездеходы и мини-погрузчики.