21 августа 2024

«Курганмашзавод» ищет токарей и наладчиков на зарплаты в 150 тысяч рублей

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3, рабочий
На КМЗ массов ищут токарей и наладчиков станков Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод», выпускающем бронемашины БМП-3 и БМД-4М, набирают десятки работников на зарплату до 150 тысяч рублей. На производстве требуются токари, сверловщики, наладчики станков и фрезеровщики. Об этом сообщается на портале с вакансиями.

«На АО „Курганмашзавод“ открыто 78 вакантных мест на наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. Заработная плата: от 100 000 до 150 000 рублей», — указано в информации.

Также открыто 39 вакансий на токарей и девять мест на сверловщиков 3-6 разряда. На фрезеровщиков — 20 вакантных мест. Кроме того, на предприятие набирают заточников, наладчиков автоматов, обрубщиков шлифовщиков и штамповщиков от 100 тысяч, зуборезчиков — до 140 тысяч рублей.

Помимо военной бронированной техники «Курганмашзавод» также занимается производством и гражданской продукции. В частности, на предприятии создаются вездеходы и мини-погрузчики.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод», выпускающем бронемашины БМП-3 и БМД-4М, набирают десятки работников на зарплату до 150 тысяч рублей. На производстве требуются токари, сверловщики, наладчики станков и фрезеровщики. Об этом сообщается на портале с вакансиями. «На АО „Курганмашзавод“ открыто 78 вакантных мест на наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. Заработная плата: от 100 000 до 150 000 рублей», — указано в информации. Также открыто 39 вакансий на токарей и девять мест на сверловщиков 3-6 разряда. На фрезеровщиков — 20 вакантных мест. Кроме того, на предприятие набирают заточников, наладчиков автоматов, обрубщиков шлифовщиков и штамповщиков от 100 тысяч, зуборезчиков — до 140 тысяч рублей. Помимо военной бронированной техники «Курганмашзавод» также занимается производством и гражданской продукции. В частности, на предприятии создаются вездеходы и мини-погрузчики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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