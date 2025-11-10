Шадринская шахматистка вошла в число сильнейших на Урале

Шахматистка Худякова из Шадринска вошла в топ-6 лучших на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шахматистка из Шадринска (Курганская область) Софья Худякова вошла в шестерку сильнейших в возрастной категории до 11 лет. Соревнования проходят в Екатеринбурге на Первенстве Уральского федерального округа. Об этом сообщает мэрия Шадринска в своем tg-канале.

«В возрастной категории до 11 лет Софья Худякова из Шадринска вошла в шестерку сильнейших. Софья участвовала в турнире по быстрым шахматам. Поздравляем воспитанницу СШ „Ермак“ и ее наставников с достойным результатом», — пишут власти.