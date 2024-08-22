Артему Дзюбе исполнилось 36: достижения и личная жизнь известного футболиста

РПЛ опубликовала поздравление Дзюбе

22 августа 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Футболист не раз оказывался в центре внимания общественности Фото: Владимир Песня/РИА Новости Сегодня, 22 августа, российский нападающий Артем Дзюба отмечает свой 36-й день рождения. Российская премьер-лига (РПЛ) в своем официальном telegram-канале поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав спортсмена «голевой машиной». В материале URA.RU раскрыты его достижения, детали из личной жизни и известные конфликты. Детство и начало карьеры Артем Дзюба родился в Москве 22 августа 1988 года в семье Сергея и Светланы Дзюба. Его ранние годы прошли в коммунальной квартире на Потаповском переулке, а затем в квартире в районе Новокосино. Несмотря на первоначальные планы родителей отдать его в хоккей, он с раннего возраста проявил интерес к футболу. В восемь лет он начал тренироваться в академии московского «Спартака». В 2005 году в возрасте 17 лет Артем дебютировал за основную команду, став одним из самых перспективных молодых игроков клуба. Его спортивная карьера начиналась с участия в матчах за дубль и игровой практики в других клубах ради получения игрового опыта. Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба на открытой тренировке перед стартом чемпионата Европы Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Карьера в ФК «Спартак» Дзюба быстро привлек внимание тренеров «Спартака» своими способностями. В 2007 году он забил свой первый гол за основной состав, что дало начало его успешной карьере. Однако его пребывание в клубе было отмечено сложностями, включая периодические аренды в другие команды, такие как «Томь» и «Ростов». Эти аренды позволили российскому форварду набраться опыта и улучшить свои навыки, но также были связаны с многолетним конфликтом между тренером «Спартака» Валерием Карпиным и Дзюбой. Мяч в воротах сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. На первом плане: Артем Дзюба (Россия) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Переход в «Зенит» и достижения В феврале 2015 года футболист подписал контракт с питерским футбольным клубом «Зенит». Этот переход стал значимым этапом в его карьере, так как в «Зените» он достиг значительных успехов. В сезоне 2015/16 Дзюба забил 15 голов в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и шесть голов в Лиге чемпионов, установив рекорд для российских игроков. Его вклад в команду был неоценим, чем объясняется отношению к нему в контексте важной части успехов клуба, включая выигрыш Кубка России и Суперкубка России. Нападающий также проявил себя в еврокубках, демонстрируя выдающуюся результативность и лидерские качества. Слева направо: Артем Дзюба, Сергей Игнашевич и Александр Головин (Россия) радуются забитому мячу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Проблемы в Турции Летом 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Однако его пребывание в Турции оказалось неудачным: он провел всего пять матчей и забил лишь один гол. Проблемы начались с задержек по зарплате, что вызвало дополнительные трудности. Эти обстоятельства привели к расторжению контракта и возвращению нападающего в Россию. Несмотря на эти сложности, его опыт в Турции стал важным уроком для Артема Дзюбы. Игрок сборной России Артем Дзюба в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Возвращение в Россию и ФК «Локомотив» В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». Его возвращение в Россию стало важным шагом в карьере. В этом футбольном клубе он быстро адаптировался и демонстрировал свою лучшую игру, забив восемь голов в сезоне 2022/23. Он стал ключевым игроком команды, помогая клубу добиться высоких результатов в Российской Премьер-Лиге. Контракт с «Локомотивом» действует до лета 2024 года, с возможностью продления, что дает Дзюбе шанс продолжить свою карьеру на таком же высоком уровне. На первом плане: игрок сборной России Артем Дзюба в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами Шотландии и России Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Карьера в сборной России Артем Дзюба начал выступать за сборную России в 2011 году, и его роль в команде стала ключевой. Нападающий проявил себя на Евро-2016, где помог команде добраться до стадии группового этапа, и на ЧМ-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала. Выступления Дзюбы на домашнем чемпионате мира принесли ему признание среди болельщиков и сделали его одним из самых известных футболистов страны. Футболист часто был лидером на поле, его голы и помощь в организации игры были важными для команды. Игрок сборной России Артем Дзюба (слева) с наклеенными усами по случаю дня рождения главного тренера команды Станислава Черчесова перед началом тренировки перед матчем Лиги Наций против сборной Турции Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Отношения с тренерами У Артема Дзюбы был конфликт с тренером Валерием Карпиным, который длится со времен совместной работы в «Спартаке». Разногласия между ними возникали как в клубах, так и в сборной, что нередко оказывало влияние на игровую практику и атмосферу в команде. Причины конфликтов часто включали тактические решения, стиль управления и личные разногласия, что порой приводило к недопониманиям на тренировках и в матчах. Они не пересекались в одной команде более 13 лет, а в 2017 году едва не подрались в отеле в Москве, где Дзюба случайно встретил Карпина, который в тот момент тренировал «Торпедо» Армавир. В декабре 2021 года Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу, пояснив, что после разговора с Карпиным он пожал ему руку и поверил, что топор войны зарыт. Карпин неоднократно отмечал, что не исключает возможности возвращения Дзюбы в сборную. 28 июля 2018. Президент РФ Владимир Путин и футболист национальной сборной Артем Дзюба (справа) на церемонии вручения в Кремле государственных наград и почетных грамот спортсменам и тренерам сборной России по футболу — участникам чемпионата мира FIFA — 2018 Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Личная жизнь Артем Дзюба женат на Кристине, у пары трое сыновей. Пара старается не раскрывать подробности личной жизни, несмотря на то, что их семья периодически попадает в поле зрения общественности. Нападающий активно участвует в жизни своих детей и старается поддерживать баланс между профессиональной карьерой и семейными обязанностями. Помимо этого, Артем и Кристина часто делятся моментами из семейной жизни в социальных сетях. Футболист также активно занимается благотворительностью, поддерживая различные социальные инициативы и проекты. Артем Дзюба (Россия) в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 22 августа, российский нападающий Артем Дзюба отмечает свой 36-й день рождения. Российская премьер-лига (РПЛ) в своем официальном telegram-канале поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав спортсмена «голевой машиной». В материале URA.RU раскрыты его достижения, детали из личной жизни и известные конфликты. Артем Дзюба родился в Москве 22 августа 1988 года в семье Сергея и Светланы Дзюба. Его ранние годы прошли в коммунальной квартире на Потаповском переулке, а затем в квартире в районе Новокосино. Несмотря на первоначальные планы родителей отдать его в хоккей, он с раннего возраста проявил интерес к футболу. В восемь лет он начал тренироваться в академии московского «Спартака». В 2005 году в возрасте 17 лет Артем дебютировал за основную команду, став одним из самых перспективных молодых игроков клуба. Его спортивная карьера начиналась с участия в матчах за дубль и игровой практики в других клубах ради получения игрового опыта. Дзюба быстро привлек внимание тренеров «Спартака» своими способностями. В 2007 году он забил свой первый гол за основной состав, что дало начало его успешной карьере. Однако его пребывание в клубе было отмечено сложностями, включая периодические аренды в другие команды, такие как «Томь» и «Ростов». Эти аренды позволили российскому форварду набраться опыта и улучшить свои навыки, но также были связаны с многолетним конфликтом между тренером «Спартака» Валерием Карпиным и Дзюбой. В феврале 2015 года футболист подписал контракт с питерским футбольным клубом «Зенит». Этот переход стал значимым этапом в его карьере, так как в «Зените» он достиг значительных успехов. В сезоне 2015/16 Дзюба забил 15 голов в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и шесть голов в Лиге чемпионов, установив рекорд для российских игроков. Его вклад в команду был неоценим, чем объясняется отношению к нему в контексте важной части успехов клуба, включая выигрыш Кубка России и Суперкубка России. Нападающий также проявил себя в еврокубках, демонстрируя выдающуюся результативность и лидерские качества. Летом 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Однако его пребывание в Турции оказалось неудачным: он провел всего пять матчей и забил лишь один гол. Проблемы начались с задержек по зарплате, что вызвало дополнительные трудности. Эти обстоятельства привели к расторжению контракта и возвращению нападающего в Россию. Несмотря на эти сложности, его опыт в Турции стал важным уроком для Артема Дзюбы. В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». Его возвращение в Россию стало важным шагом в карьере. В этом футбольном клубе он быстро адаптировался и демонстрировал свою лучшую игру, забив восемь голов в сезоне 2022/23. Он стал ключевым игроком команды, помогая клубу добиться высоких результатов в Российской Премьер-Лиге. Контракт с «Локомотивом» действует до лета 2024 года, с возможностью продления, что дает Дзюбе шанс продолжить свою карьеру на таком же высоком уровне. Артем Дзюба начал выступать за сборную России в 2011 году, и его роль в команде стала ключевой. Нападающий проявил себя на Евро-2016, где помог команде добраться до стадии группового этапа, и на ЧМ-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала. Выступления Дзюбы на домашнем чемпионате мира принесли ему признание среди болельщиков и сделали его одним из самых известных футболистов страны. Футболист часто был лидером на поле, его голы и помощь в организации игры были важными для команды. У Артема Дзюбы был конфликт с тренером Валерием Карпиным, который длится со времен совместной работы в «Спартаке». Разногласия между ними возникали как в клубах, так и в сборной, что нередко оказывало влияние на игровую практику и атмосферу в команде. Причины конфликтов часто включали тактические решения, стиль управления и личные разногласия, что порой приводило к недопониманиям на тренировках и в матчах. Они не пересекались в одной команде более 13 лет, а в 2017 году едва не подрались в отеле в Москве, где Дзюба случайно встретил Карпина, который в тот момент тренировал «Торпедо» Армавир. В декабре 2021 года Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу, пояснив, что после разговора с Карпиным он пожал ему руку и поверил, что топор войны зарыт. Карпин неоднократно отмечал, что не исключает возможности возвращения Дзюбы в сборную. Артем Дзюба женат на Кристине, у пары трое сыновей. Пара старается не раскрывать подробности личной жизни, несмотря на то, что их семья периодически попадает в поле зрения общественности. Нападающий активно участвует в жизни своих детей и старается поддерживать баланс между профессиональной карьерой и семейными обязанностями. Помимо этого, Артем и Кристина часто делятся моментами из семейной жизни в социальных сетях. Футболист также активно занимается благотворительностью, поддерживая различные социальные инициативы и проекты.