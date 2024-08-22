В Курской области уничтожили группу ВСУ, захватив оружие НАТО

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Во время задержания группы было найдено оружие НАТО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Морская пехота Черноморского флота в Курской области уничтожила состоящую из 12 человек группу ВСУ. Об этом сообщили ВС РФ.

«В районе села Меловое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — написали в РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В материале уточняется, что осуществлено уничтожение техники «Козак» и захвачено оружие производства НАТО, включая 5,56-миллиметровый американско-бельгийский ручной пулемет M249 SAW.

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Морская пехота Черноморского флота в Курской области уничтожила состоящую из 12 человек группу ВСУ. Об этом сообщили ВС РФ. «В районе села Меловое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — написали в РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В материале уточняется, что осуществлено уничтожение техники «Козак» и захвачено оружие производства НАТО, включая 5,56-миллиметровый американско-бельгийский ручной пулемет M249 SAW.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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