В Курской области уничтожили группу ВСУ, захватив оружие НАТО

Во время задержания группы было найдено оружие НАТО
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Морская пехота Черноморского флота в Курской области уничтожила состоящую из 12 человек группу ВСУ. Об этом сообщили ВС РФ.
«В районе села Меловое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — написали в РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В материале уточняется, что осуществлено уничтожение техники «Козак» и захвачено оружие производства НАТО, включая 5,56-миллиметровый американско-бельгийский ручной пулемет M249 SAW.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.