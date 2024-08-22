В Курской области уничтожили группу ВСУ, захватив оружие НАТО

22 августа 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Во время задержания группы было найдено оружие НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Морская пехота Черноморского флота в Курской области уничтожила состоящую из 12 человек группу ВСУ. Об этом сообщили ВС РФ. «В районе села Меловое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — написали в РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В материале уточняется, что осуществлено уничтожение техники «Козак» и захвачено оружие производства НАТО, включая 5,56-миллиметровый американско-бельгийский ручной пулемет M249 SAW.

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Морская пехота Черноморского флота в Курской области уничтожила состоящую из 12 человек группу ВСУ. Об этом сообщили ВС РФ. «В районе села Меловое Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек», — написали в РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. В материале уточняется, что осуществлено уничтожение техники «Козак» и захвачено оружие производства НАТО, включая 5,56-миллиметровый американско-бельгийский ручной пулемет M249 SAW.