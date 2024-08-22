В США признали, что разрешают ВСУ использовать свое оружие в Курской области

23 августа 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

ВСУ используют в Курске оружие США с разрешения Пентагона Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Удары американским оружием по Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила во время традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Наша политика позволяет Украине наносить ответные удары. Таким образом Украина защищается от российских атак в регионе», — приводит ТАСС мнение Сингх по поводу вторжения ВСУ в Курскую область. Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удары американским оружием по Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила во время традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Наша политика позволяет Украине наносить ответные удары. Таким образом Украина защищается от российских атак в регионе», — приводит ТАСС мнение Сингх по поводу вторжения ВСУ в Курскую область. Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, пишет «Национальная служба новостей».