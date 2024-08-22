22 августа 2024

В США признали, что разрешают ВСУ использовать свое оружие в Курской области

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ВСУ используют в Курске оружие США с разрешения Пентагона Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Удары американским оружием по Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила во время традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика позволяет Украине наносить ответные удары. Таким образом Украина защищается от российских атак в регионе», — приводит ТАСС мнение Сингх по поводу вторжения ВСУ в Курскую область.

Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, пишет «Национальная служба новостей».

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Удары американским оружием по Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила во время традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Наша политика позволяет Украине наносить ответные удары. Таким образом Украина защищается от российских атак в регионе», — приводит ТАСС мнение Сингх по поводу вторжения ВСУ в Курскую область. Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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