В США признали, что разрешают ВСУ использовать свое оружие в Курской области

Удары американским оружием по Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила во время традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Наша политика позволяет Украине наносить ответные удары. Таким образом Украина защищается от российских атак в регионе», — приводит ТАСС мнение Сингх по поводу вторжения ВСУ в Курскую область.
Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, пишет «Национальная служба новостей».
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