Чиновники правительства ХМАО задержаны силовиками

Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник окружного управления транспорта Ольга Власова задержаны силовиками. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщил источник URA.RU. По данным собеседников агентства, уголовное дело заведено из-за претензий к закупке 165 автобусов окружными властями, которые затем были переданы в Нижневартовск.
«Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам. Кроме того, автобусы не были оборудованы кондиционерами, как предполагалось условиями контракта. Предварительно, ущерб окружному бюджету оценивается в сумму порядка 800 миллионов рублей. Руководство департамента дорожного хозяйства оказывает содействие силовикам в ходе следствия», — рассказал инсайдер.
В департаменте дорожного хозяйства и транспорта 22 августа проходили обыски. Вопрос о мере пресечения будет решаться в суде 23 августа.
В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.
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