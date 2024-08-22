22 августа 2024

Чиновники правительства ХМАО задержаны силовиками

В депдорхозе ХМАО прошли обыски, задержан автор транспортной реформы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В депдорохоз ХМАО нагрянули силовики
В депдорохоз ХМАО нагрянули силовики Фото:

Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник окружного управления транспорта Ольга Власова задержаны силовиками. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщил источник URA.RU. По данным собеседников агентства, уголовное дело заведено из-за претензий к закупке 165 автобусов окружными властями, которые затем были переданы в Нижневартовск.

«Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам. Кроме того, автобусы не были оборудованы кондиционерами, как предполагалось условиями контракта. Предварительно, ущерб окружному бюджету оценивается в сумму порядка 800 миллионов рублей. Руководство департамента дорожного хозяйства оказывает содействие силовикам в ходе следствия», — рассказал инсайдер.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта 22 августа проходили обыски. Вопрос о мере пресечения будет решаться в суде 23 августа.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.

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Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник окружного управления транспорта Ольга Власова задержаны силовиками. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщил источник URA.RU. По данным собеседников агентства, уголовное дело заведено из-за претензий к закупке 165 автобусов окружными властями, которые затем были переданы в Нижневартовск. «Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам. Кроме того, автобусы не были оборудованы кондиционерами, как предполагалось условиями контракта. Предварительно, ущерб окружному бюджету оценивается в сумму порядка 800 миллионов рублей. Руководство департамента дорожного хозяйства оказывает содействие силовикам в ходе следствия», — рассказал инсайдер. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта 22 августа проходили обыски. Вопрос о мере пресечения будет решаться в суде 23 августа. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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