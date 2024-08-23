Захарова потребовала срочной реакции МАГАТЭ на попытку атаки Курской АЭС

Представители МАГАТЭ должны в срочном порядке отреагировать на удар дроном-камикадзе со стороны ВСУ по Курской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это актом ядерного терроризма со стороны Украины.
«Акт ядерного терроризма [по Курской АЭС] со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Также в пресс-службе «Росэнергоатом» сообщили, что станция продолжает работать в штатном режиме, отметив соответствующий радиационный фон.
В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников. Также днями ранее Украина нанесла удар по Запорожской АЭС. Дрон был сбит российскими ПВО.
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