Захарова потребовала срочной реакции МАГАТЭ на попытку атаки Курской АЭС

Захарова: МАГАТЭ должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Захарова заявила об акте ядерного терроризма по Курской АЭС со стороны Киева Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Представители МАГАТЭ должны в срочном порядке отреагировать на удар дроном-камикадзе со стороны ВСУ по Курской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это актом ядерного терроризма со стороны Украины.

«Акт ядерного терроризма [по Курской АЭС] со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Также в пресс-службе «Росэнергоатом» сообщили, что станция продолжает работать в штатном режиме, отметив соответствующий радиационный фон.

В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников. Также днями ранее Украина нанесла удар по Запорожской АЭС. Дрон был сбит российскими ПВО.

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Представители МАГАТЭ должны в срочном порядке отреагировать на удар дроном-камикадзе со стороны ВСУ по Курской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это актом ядерного терроризма со стороны Украины. «Акт ядерного терроризма [по Курской АЭС] со стороны киевского режима требует незамедлительной реакции МАГАТЭ», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Также в пресс-службе «Росэнергоатом» сообщили, что станция продолжает работать в штатном режиме, отметив соответствующий радиационный фон. В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников. Также днями ранее Украина нанесла удар по Запорожской АЭС. Дрон был сбит российскими ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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