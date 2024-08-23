В Болгарии такси насмерть сбило двух россиян

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В Болгарии россияне скончались в результате наезда такси
В Болгарии россияне скончались в результате наезда такси Фото:

Минувшей ночью в районе курорта Слынчев бряг в Болгарии такси насмерть сбило двух россиян — 65-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Об этом рассказали в полиции города Бургас.

«Двое российских граждан — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина — погибли. Они были сбиты такси», — передает сообщение полиции ТАСС. По словам полицейских, россияне переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

За рулем автомобиля находился 74-летний водитель. Тесты на алкоголь и наркотики показали отрицательный результат. Возбуждено уголовное дело в связи с этим происшествием, заключили правоохранители.

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Минувшей ночью в районе курорта Слынчев бряг в Болгарии такси насмерть сбило двух россиян — 65-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Об этом рассказали в полиции города Бургас. «Двое российских граждан — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина — погибли. Они были сбиты такси», — передает сообщение полиции ТАСС. По словам полицейских, россияне переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился 74-летний водитель. Тесты на алкоголь и наркотики показали отрицательный результат. Возбуждено уголовное дело в связи с этим происшествием, заключили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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