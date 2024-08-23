Минувшей ночью в районе курорта Слынчев бряг в Болгарии такси насмерть сбило двух россиян — 65-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Об этом рассказали в полиции города Бургас.
«Двое российских граждан — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина — погибли. Они были сбиты такси», — передает сообщение полиции ТАСС. По словам полицейских, россияне переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.
За рулем автомобиля находился 74-летний водитель. Тесты на алкоголь и наркотики показали отрицательный результат. Возбуждено уголовное дело в связи с этим происшествием, заключили правоохранители.
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