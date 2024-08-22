22 августа 2024

На ХМАО обрушится ливень

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО накроют сильные дожди
ХМАО накроют сильные дожди Фото:

В ХМАО ночью 24 августа прогнозируют сильный дождь. Непогода ожидается на территории Нефтеюганского и Сургутского районов.

«Внимание, непогода! Ночью 24 августа в Нефтеюганском районе и южной половине Сургутского района ожидается сильный дождь», — говорится в telegram-канале окружного управления МЧС.

По остальной территории Югры дожди пройдут местами. Днем температура поднимется до 16 — 21 градусов тепла. В отдельных районах порывы  ветра будут достигать 14 м/с.

 Ранее URA.RU писало, что на города ХМАО надвигается буря. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу и штормовой ветер.

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В ХМАО ночью 24 августа прогнозируют сильный дождь. Непогода ожидается на территории Нефтеюганского и Сургутского районов. «Внимание, непогода! Ночью 24 августа в Нефтеюганском районе и южной половине Сургутского района ожидается сильный дождь», — говорится в telegram-канале окружного управления МЧС. По остальной территории Югры дожди пройдут местами. Днем температура поднимется до 16 — 21 градусов тепла. В отдельных районах порывы  ветра будут достигать 14 м/с.  Ранее URA.RU писало, что на города ХМАО надвигается буря. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу и штормовой ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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