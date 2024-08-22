На ХМАО обрушится ливень

ХМАО накроют сильные дожди
В ХМАО ночью 24 августа прогнозируют сильный дождь. Непогода ожидается на территории Нефтеюганского и Сургутского районов.
«Внимание, непогода! Ночью 24 августа в Нефтеюганском районе и южной половине Сургутского района ожидается сильный дождь», — говорится в telegram-канале окружного управления МЧС.
По остальной территории Югры дожди пройдут местами. Днем температура поднимется до 16 — 21 градусов тепла. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с.
Ранее URA.RU писало, что на города ХМАО надвигается буря. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу и штормовой ветер.
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