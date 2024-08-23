Семья россиян погибла при сходе оползня на Пхукете

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Таиланд, корабли, море берег
Пять человек погибли после оползня в Таиланде Фото:

На тайском туристическом острове Пхукет после продолжительных сильных ливней сошел оползень. Из-за него погибли пятеро россиян, сообщила газета Khaosod.

Оползень наполовину разрушил виллу, в которой проживали люди. Известно, что спасатели обнаружили тела пяти человек. Семья россиян, проживавших в этом же доме, считается пропавшей без вести, передает издание. В настоящее на Пхукете проводят поисковую операцию. Специалисты разбирают завалы на месте ЧП 

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На тайском туристическом острове Пхукет после продолжительных сильных ливней сошел оползень. Из-за него погибли пятеро россиян, сообщила газета Khaosod. Оползень наполовину разрушил виллу, в которой проживали люди. Известно, что спасатели обнаружили тела пяти человек. Семья россиян, проживавших в этом же доме, считается пропавшей без вести, передает издание. В настоящее на Пхукете проводят поисковую операцию. Специалисты разбирают завалы на месте ЧП 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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