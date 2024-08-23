Семья россиян погибла при сходе оползня на Пхукете

23 августа 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Пять человек погибли после оползня в Таиланде Фото: Алена Полозова © URA.RU На тайском туристическом острове Пхукет после продолжительных сильных ливней сошел оползень. Из-за него погибли пятеро россиян, сообщила газета Khaosod. Оползень наполовину разрушил виллу, в которой проживали люди. Известно, что спасатели обнаружили тела пяти человек. Семья россиян, проживавших в этом же доме, считается пропавшей без вести, передает издание. В настоящее на Пхукете проводят поисковую операцию. Специалисты разбирают завалы на месте ЧП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На тайском туристическом острове Пхукет после продолжительных сильных ливней сошел оползень. Из-за него погибли пятеро россиян, сообщила газета Khaosod. Оползень наполовину разрушил виллу, в которой проживали люди. Известно, что спасатели обнаружили тела пяти человек. Семья россиян, проживавших в этом же доме, считается пропавшей без вести, передает издание. В настоящее на Пхукете проводят поисковую операцию. Специалисты разбирают завалы на месте ЧП