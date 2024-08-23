Семья россиян погибла при сходе оползня на Пхукете

Пять человек погибли после оползня в Таиланде
На тайском туристическом острове Пхукет после продолжительных сильных ливней сошел оползень. Из-за него погибли пятеро россиян, сообщила газета Khaosod.
Оползень наполовину разрушил виллу, в которой проживали люди. Известно, что спасатели обнаружили тела пяти человек. Семья россиян, проживавших в этом же доме, считается пропавшей без вести, передает издание. В настоящее на Пхукете проводят поисковую операцию. Специалисты разбирают завалы на месте ЧП
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