Shot: заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

23 августа 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, один сотрудник ФСИН убит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Shot. «В ИК-19 произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили», — пишет Shot. По предварительным данным, в результате нападения заключенных в ИК-19 трое тяжело ранены, один сотрудник ФСИН убит, уточняют источники. К зданию ИК стягиваются силовики. Официальных заявлений по поводу происшествия пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Shot. «В ИК-19 произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили», — пишет Shot. По предварительным данным, в результате нападения заключенных в ИК-19 трое тяжело ранены, один сотрудник ФСИН убит, уточняют источники. К зданию ИК стягиваются силовики. Официальных заявлений по поводу происшествия пока нет.