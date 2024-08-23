Shot: заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

По предварительным данным, один сотрудник ФСИН убит
новость из сюжетаЗаключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Shot.
«В ИК-19 произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили», — пишет Shot.
По предварительным данным, в результате нападения заключенных в ИК-19 трое тяжело ранены, один сотрудник ФСИН убит, уточняют источники. К зданию ИК стягиваются силовики. Официальных заявлений по поводу происшествия пока нет.
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