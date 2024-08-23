Shot: заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
По предварительным данным, один сотрудник ФСИН убит Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Shot.

«В ИК-19 произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили», — пишет Shot.

По предварительным данным, в результате нападения заключенных в ИК-19 трое тяжело ранены, один сотрудник ФСИН убит, уточняют источники. К зданию ИК стягиваются силовики. Официальных заявлений по поводу происшествия пока нет.

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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Shot. «В ИК-19 произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили», — пишет Shot. По предварительным данным, в результате нападения заключенных в ИК-19 трое тяжело ранены, один сотрудник ФСИН убит, уточняют источники. К зданию ИК стягиваются силовики. Официальных заявлений по поводу происшествия пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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