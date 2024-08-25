В микрорайонах Кургана построят ЖК с собственными торговыми центрами

В Кургане Заозерный район застроят торговыми центрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В быстро развивающемся Заозерном районе Кургана в крупных жилых комплексах планируют построить несколько собственных торговых центров. Новые тренды в строительстве жилья застройщики начали активно применять наравне с устройством подземных паркингов и лаунж-зон на крышах. В каких микрорайонах в ЖК появятся свои пассажи узнавал корреспондент URA.RU.

Торговый центр в 13 микрорайоне

Еще один пассаж планируют построить в крупной жилом комплексе в 12 микрорайоне, который расположится недалеко от новой школы на 1500 мест. Строительство ЖК уже идет, рядом прокладывается новая дорога. Комплекс будет состоять из 12 многоэтажных домов. Многофункциональный центр будет иметь спортклубы, торговые и развлекательные зоны и фудкорты. Еще одной изюминкой проекта станет создание пешеходного бульвара во дворе и квартиры с террасами.

В 13 микрорайоне в новом ЖК появится крупный торговый центр Фото: 2GIS

Пассаж в 4 микрорайоне

Собственный торговый центр появится в жилом комплексе в 4 микрорайоне Заозерного. В ЖК будет построено девять жилых домов. Площадь комплексной застройки составит девять гектаров. Также запланировано возведение детского сада и создание приватных зеленых дворов с десятками видом растений.

В 4 микрорайоне ЖК также будет иметь авторские зеленые дворы ДОМ.РФ Фото:

ТЦ и большая парковка в 12 микрорайоне

Другой торговый центр появится в строящемся жилом комплексе в 12 микрорайоне Заозерного. Он расположится за Ледовым дворцом спорта. Помимо собственного пассажа на территории ЖК будет соседний центр. Также будут созданы закрытый двор с 12 тематическими зонами и парковка на 400 мест.

Помимо собственного ТЦ в жилом комплексе также построят парковку на 400 мест Фото: Илья Московец © URA.RU

Общественный центр в районе озера Черное

Также в Заозерном районе построят общественный центр в ЖК на берегу озера Черное. В объекте планируют разместить семейный ресторан и банный комплекс. Также в нем появятся магазины, фитнес-зал и аптека. Кроме того, на территории создадут клуб для жильцов, который они смогут использовать как коворкинг-центр. Под новый ЖК выделена территория в 155 гектаров, на которой уже начали возводить первые дома. Помимо этого застройщик займется благоустройство набережной озера. Разработкой концепции будущей зоны отдыха занимаются казанские проектировщики.

В торговом центре в районе озера Черное создадут пространства для творческих людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее URA.RU писало, что курганские застройщики стали чаще строить ЖК с подземными паркингами и зонами отдыха на крыше. Другими трендами года стало создание собственных скверов и набережных.