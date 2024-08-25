В быстро развивающемся Заозерном районе Кургана в крупных жилых комплексах планируют построить несколько собственных торговых центров. Новые тренды в строительстве жилья застройщики начали активно применять наравне с устройством подземных паркингов и лаунж-зон на крышах. В каких микрорайонах в ЖК появятся свои пассажи узнавал корреспондент URA.RU.
Торговый центр в 13 микрорайоне
Еще один пассаж планируют построить в крупной жилом комплексе в 12 микрорайоне, который расположится недалеко от новой школы на 1500 мест. Строительство ЖК уже идет, рядом прокладывается новая дорога. Комплекс будет состоять из 12 многоэтажных домов. Многофункциональный центр будет иметь спортклубы, торговые и развлекательные зоны и фудкорты. Еще одной изюминкой проекта станет создание пешеходного бульвара во дворе и квартиры с террасами.
В 13 микрорайоне в новом ЖК появится крупный торговый центр
Фото: 2GIS
Пассаж в 4 микрорайоне
Собственный торговый центр появится в жилом комплексе в 4 микрорайоне Заозерного. В ЖК будет построено девять жилых домов. Площадь комплексной застройки составит девять гектаров. Также запланировано возведение детского сада и создание приватных зеленых дворов с десятками видом растений.
В 4 микрорайоне ЖК также будет иметь авторские зеленые дворы
Другой торговый центр появится в строящемся жилом комплексе в 12 микрорайоне Заозерного. Он расположится за Ледовым дворцом спорта. Помимо собственного пассажа на территории ЖК будет соседний центр. Также будут созданы закрытый двор с 12 тематическими зонами и парковка на 400 мест.
Помимо собственного ТЦ в жилом комплексе также построят парковку на 400 мест
Также в Заозерном районе построят общественный центр в ЖК на берегу озера Черное. В объекте планируют разместить семейный ресторан и банный комплекс. Также в нем появятся магазины, фитнес-зал и аптека. Кроме того, на территории создадут клуб для жильцов, который они смогут использовать как коворкинг-центр. Под новый ЖК выделена территория в 155 гектаров, на которой уже начали возводить первые дома. Помимо этого застройщик займется благоустройство набережной озера. Разработкой концепции будущей зоны отдыха занимаются казанские проектировщики.
В торговом центре в районе озера Черное создадут пространства для творческих людей
Ранее URA.RU писало, что курганские застройщики стали чаще строить ЖК с подземными паркингами и зонами отдыха на крыше. Другими трендами года стало создание собственных скверов и набережных.
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В быстро развивающемся Заозерном районе Кургана в крупных жилых комплексах планируют построить несколько собственных торговых центров. Новые тренды в строительстве жилья застройщики начали активно применять наравне с устройством подземных паркингов и лаунж-зон на крышах. В каких микрорайонах в ЖК появятся свои пассажи узнавал корреспондент URA.RU. Еще один пассаж планируют построить в крупной жилом комплексе в 12 микрорайоне, который расположится недалеко от новой школы на 1500 мест. Строительство ЖК уже идет, рядом прокладывается новая дорога. Комплекс будет состоять из 12 многоэтажных домов. Многофункциональный центр будет иметь спортклубы, торговые и развлекательные зоны и фудкорты. Еще одной изюминкой проекта станет создание пешеходного бульвара во дворе и квартиры с террасами. Собственный торговый центр появится в жилом комплексе в 4 микрорайоне Заозерного. В ЖК будет построено девять жилых домов. Площадь комплексной застройки составит девять гектаров. Также запланировано возведение детского сада и создание приватных зеленых дворов с десятками видом растений. Другой торговый центр появится в строящемся жилом комплексе в 12 микрорайоне Заозерного. Он расположится за Ледовым дворцом спорта. Помимо собственного пассажа на территории ЖК будет соседний центр. Также будут созданы закрытый двор с 12 тематическими зонами и парковка на 400 мест. Также в Заозерном районе построят общественный центр в ЖК на берегу озера Черное. В объекте планируют разместить семейный ресторан и банный комплекс. Также в нем появятся магазины, фитнес-зал и аптека. Кроме того, на территории создадут клуб для жильцов, который они смогут использовать как коворкинг-центр. Под новый ЖК выделена территория в 155 гектаров, на которой уже начали возводить первые дома. Помимо этого застройщик займется благоустройство набережной озера. Разработкой концепции будущей зоны отдыха занимаются казанские проектировщики. Ранее URA.RU писало, что курганские застройщики стали чаще строить ЖК с подземными паркингами и зонами отдыха на крыше. Другими трендами года стало создание собственных скверов и набережных.