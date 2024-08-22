22 августа 2024

Кухарук попросил прокуратуру разобраться с жалобами жителей ХМАО на невыплату зарплаты

Жители Приобья пожаловались Кухаруку на невыплату зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Приобья пожаловались Кухаруку на невыплату зарплаты
Жители Приобья пожаловались Кухаруку на невыплату зарплаты Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил прокуратуру разобраться с жалобами жителей Приобья на невыплату зарплаты. Во время встречи главы округа в Октябрьском районе с местными сотрудники строительной компании сообщили, что не получают выплат уже несколько месяцев.

«Многодетный отец пожаловался Кухаруку, что ему и его коллегам не выдают зарплату уже несколько месяцев. Они работают в местной строительной фирме», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

В ответ на жалобу Кухарук пообещал работникам организовать встречу с прокурором. «Будем приглашать на встречи прокуроров. Мы уже оформили карточку личного приема, все строители готовы поделиться информацией. Нужна комплексная проверка для основания возбуждения уголовного дела», — прокомментировал глава округа.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил прокуратуру разобраться с жалобами жителей Приобья на невыплату зарплаты. Во время встречи главы округа в Октябрьском районе с местными сотрудники строительной компании сообщили, что не получают выплат уже несколько месяцев. «Многодетный отец пожаловался Кухаруку, что ему и его коллегам не выдают зарплату уже несколько месяцев. Они работают в местной строительной фирме», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. В ответ на жалобу Кухарук пообещал работникам организовать встречу с прокурором. «Будем приглашать на встречи прокуроров. Мы уже оформили карточку личного приема, все строители готовы поделиться информацией. Нужна комплексная проверка для основания возбуждения уголовного дела», — прокомментировал глава округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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