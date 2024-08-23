23 августа 2024

В ООН отреагировали на данные о замеченной в Курской области американской ЧВК

ООН о воюющей за Киев ЧВК из США: все военные должны защищать гражданских
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ООН прокомментировала публикации воюющей за ВСУ ЧВК из США Фото:

В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о размещении вооруженных подразделений у гражданской инфраструктуры. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, все военные, включая национальные армии и частные военные компании, обязаны защищать граждан и инфраструктуру.

«У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений… все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.

Это заявление последовало после публикации фотографии американской ЧВК Forward Observation Group, на которой боевики были запечатлены с минометом у детской площадки и жилых домов. На фото видны американские шевроны на форме человека, склонившегося над орудием, а ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Местоположение события не установлено, но предполагается, что это может быть территория РФ или Украины.

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В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о размещении вооруженных подразделений у гражданской инфраструктуры. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, все военные, включая национальные армии и частные военные компании, обязаны защищать граждан и инфраструктуру. «У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений… все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. Это заявление последовало после публикации фотографии американской ЧВК Forward Observation Group, на которой боевики были запечатлены с минометом у детской площадки и жилых домов. На фото видны американские шевроны на форме человека, склонившегося над орудием, а ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Местоположение события не установлено, но предполагается, что это может быть территория РФ или Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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