В ООН отреагировали на данные о замеченной в Курской области американской ЧВК

ООН о воюющей за Киев ЧВК из США: все военные должны защищать гражданских

24 августа 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

ООН прокомментировала публикации воюющей за ВСУ ЧВК из США Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о размещении вооруженных подразделений у гражданской инфраструктуры. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, все военные, включая национальные армии и частные военные компании, обязаны защищать граждан и инфраструктуру. «У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений… все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. Это заявление последовало после публикации фотографии американской ЧВК Forward Observation Group, на которой боевики были запечатлены с минометом у детской площадки и жилых домов. На фото видны американские шевроны на форме человека, склонившегося над орудием, а ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Местоположение события не установлено, но предполагается, что это может быть территория РФ или Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о размещении вооруженных подразделений у гражданской инфраструктуры. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, все военные, включая национальные армии и частные военные компании, обязаны защищать граждан и инфраструктуру. «У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений… все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. Это заявление последовало после публикации фотографии американской ЧВК Forward Observation Group, на которой боевики были запечатлены с минометом у детской площадки и жилых домов. На фото видны американские шевроны на форме человека, склонившегося над орудием, а ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Местоположение события не установлено, но предполагается, что это может быть территория РФ или Украины.