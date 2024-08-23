В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о размещении вооруженных подразделений у гражданской инфраструктуры. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, все военные, включая национальные армии и частные военные компании, обязаны защищать граждан и инфраструктуру.
«У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений… все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Это заявление последовало после публикации фотографии американской ЧВК Forward Observation Group, на которой боевики были запечатлены с минометом у детской площадки и жилых домов. На фото видны американские шевроны на форме человека, склонившегося над орудием, а ствол миномета направлен в сторону детской горки и дома. Местоположение события не установлено, но предполагается, что это может быть территория РФ или Украины.
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