Арестовано имущество фигуранта дела по Крымскому мосту

Имущество одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту было арестовано. Среди арестованных активов — земельный участок, два нежилых помещения и трейлер.
«Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест — речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников.
Судебные документы указывают на арест земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещений. Кроме того, наложены ограничения на трейлер 2022 года выпуска, который теперь не может быть продан или передан в дар.
Это не первый случай ареста имущества в рамках расследования теракта на Крымском мосту. Ранее уже сообщалось об аресте квартиры фигуранта дела в Ульяновске, пишет RT.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, в результате чего были повреждены железнодорожные и автомобильные пролеты, что привело к жертвам. В ответ на это были предприняты меры по усилению безопасности и проведено расследование, в ходе которого были задержаны и арестованы несколько лиц, подозреваемых в причастности к совершению теракта. Киев подтвердил, что стоит за частичным повреждением Крымского моста.
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