Арестовано имущество фигуранта дела по Крымскому мосту

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Земельный участок и трейлер одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
Земельный участок и трейлер одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Имущество одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту было арестовано. Среди арестованных активов — земельный участок, два нежилых помещения и трейлер.

«Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест — речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников.

Судебные документы указывают на арест земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещений. Кроме того, наложены ограничения на трейлер 2022 года выпуска, который теперь не может быть продан или передан в дар.

Это не первый случай ареста имущества в рамках расследования теракта на Крымском мосту. Ранее уже сообщалось об аресте квартиры фигуранта дела в Ульяновске, пишет RT.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, в результате чего были повреждены железнодорожные и автомобильные пролеты, что привело к жертвам. В ответ на это были предприняты меры по усилению безопасности и проведено расследование, в ходе которого были задержаны и арестованы несколько лиц, подозреваемых в причастности к совершению теракта. Киев подтвердил, что стоит за частичным повреждением Крымского моста. 

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Имущество одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту было арестовано. Среди арестованных активов — земельный участок, два нежилых помещения и трейлер. «Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест — речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников. Судебные документы указывают на арест земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров и двух нежилых помещений. Кроме того, наложены ограничения на трейлер 2022 года выпуска, который теперь не может быть продан или передан в дар. Это не первый случай ареста имущества в рамках расследования теракта на Крымском мосту. Ранее уже сообщалось об аресте квартиры фигуранта дела в Ульяновске, пишет RT. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, в результате чего были повреждены железнодорожные и автомобильные пролеты, что привело к жертвам. В ответ на это были предприняты меры по усилению безопасности и проведено расследование, в ходе которого были задержаны и арестованы несколько лиц, подозреваемых в причастности к совершению теракта. Киев подтвердил, что стоит за частичным повреждением Крымского моста. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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