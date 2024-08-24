Новобранцы ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в частности, отказываются стрелять в противника. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на разговор с украинскими военнослужащими.
«Как сообщил командир батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь», — передает «Лента.ру». Командир подчеркнул неприемлемость такого поведения, указав на то, что без использования оружия бойцы оказываются неэффективными.
Телеканал также отмечает, что многие из новобранцев испытывают затруднения даже с основными приемами ведения боя, а некоторые покидают свои посты. Украинские военные командиры связывают эти проблемы с недостаточной подготовкой и превосходством России по численности воздушных сил и количеству боеприпасов.
Ранее командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов высказал недовольство качеством подготовки новобранцев ВСУ, которых направляют в подразделения. По его словам, многие из прибывших новобранцев физически и психологически не готовы к условиям фронтовой службы.
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