N-tv: новобранцы ВСУ отказываются стрелять по ВС РФ

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Украинские новобранцы не хотят открывать огонь по российским военным
Украинские новобранцы не хотят открывать огонь по российским военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новобранцы ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в частности, отказываются стрелять в противника. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на разговор с украинскими военнослужащими.

«Как сообщил командир батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь», — передает «Лента.ру». Командир подчеркнул неприемлемость такого поведения, указав на то, что без использования оружия бойцы оказываются неэффективными.

Телеканал также отмечает, что многие из новобранцев испытывают затруднения даже с основными приемами ведения боя, а некоторые покидают свои посты. Украинские военные командиры связывают эти проблемы с недостаточной подготовкой и превосходством России по численности воздушных сил и количеству боеприпасов.

Ранее командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов высказал недовольство качеством подготовки новобранцев ВСУ, которых направляют в подразделения. По его словам, многие из прибывших новобранцев физически и психологически не готовы к условиям фронтовой службы.

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Новобранцы ВСУ сталкиваются с проблемами на фронте, в частности, отказываются стрелять в противника. Об этом сообщает телеканал N-tv со ссылкой на разговор с украинскими военнослужащими. «Как сообщил командир батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь», — передает «Лента.ру». Командир подчеркнул неприемлемость такого поведения, указав на то, что без использования оружия бойцы оказываются неэффективными. Телеканал также отмечает, что многие из новобранцев испытывают затруднения даже с основными приемами ведения боя, а некоторые покидают свои посты. Украинские военные командиры связывают эти проблемы с недостаточной подготовкой и превосходством России по численности воздушных сил и количеству боеприпасов. Ранее командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов высказал недовольство качеством подготовки новобранцев ВСУ, которых направляют в подразделения. По его словам, многие из прибывших новобранцев физически и психологически не готовы к условиям фронтовой службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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