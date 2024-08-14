14 августа 2024

Украинский военный сообщил о новобранцах ВСУ, отправленных в бой без подготовки

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, всу, наемник, джавелин,  stock
Многие из прибывших новобранцев физически и психологически не готовы к условиям фронтовой службы, заявил командир Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов высказал недовольство качеством подготовки новобранцев, которых направляют в подразделения. Об этом он заявил в интервью, передает ТСН.ua.

«Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят… У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую… сложно подобрать слово», — отметил Баранов.

Командир подчеркнул, что многие из прибывших новобранцев физически и психологически не готовы к условиям фронтовой службы. Виктор Баранов указал на проблему формального подхода военкоматов к набору личного состава, что в итоге приводит к тому, что на передовую попадают люди, неспособные выполнять боевые задачи.

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Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов высказал недовольство качеством подготовки новобранцев, которых направляют в подразделения. Об этом он заявил в интервью, передает ТСН.ua. «Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят… У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую… сложно подобрать слово», — отметил Баранов. Командир подчеркнул, что многие из прибывших новобранцев физически и психологически не готовы к условиям фронтовой службы. Виктор Баранов указал на проблему формального подхода военкоматов к набору личного состава, что в итоге приводит к тому, что на передовую попадают люди, неспособные выполнять боевые задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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