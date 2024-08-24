Какие выплаты положены школьникам к 1 сентября

Многодетным семьям Москвы положены компенсации 13 тысяч рублей для школы

24 августа 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Семьи, которые не использовали средства от материнского капитала, могут получить их в виде единоразовой выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С началом учебного года родители сталкиваются с необходимостью закупки школьных принадлежностей, что может оказаться значительной финансовой нагрузкой, особенно для многодетных или малообеспеченных семей. В 2024 году в России предусмотрены различные формы поддержки. Какие выплаты положены школьникам в 2024 году — в материале URA.RU. Федеральные инициативы На федеральном уровне прямых выплат, специфически предназначенных для подготовки к школе в 2024 году, не предусмотрено. Однако введены меры, позволяющие использовать средства материнского капитала для подготовки детей к школе. Семьи, имеющие неиспользованные средства материнского капитала, могут получить их в виде единовременной выплаты. Дополнительной мерой поддержки является социальный контракт, предназначенный для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Этот контракт предусматривает предоставление социальных услуг, денежных выплат и помощи в приобретении необходимых товаров, включая школьную форму и принадлежности. Региональные выплаты На уровне регионов предусмотрены различные программы поддержки. Они предусмотрены для: малоимущих и нуждающихся семей;

многодетных семей;

школьников из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей;

детей участников специальной военной операции;

родителей с инвалидностью, воспитывающих детей школьного возраста;

родителей, воспитывающих ребенка-инвалида;

родителей, воспитывающих ребенка без помощи партнера. Москва предлагает многодетным и малообеспеченным семьям ежегодные компенсационные выплаты в размере 13 257 рублей. Московская область — на ребенка из многодетной семьи составляет три тысячи рублей, дополнительно малоимущим семьям выплачивается еще семь тысяч рублей. Санкт-Петербург предоставляет выплаты на приобретение школьной формы 10 тысяч рублей. Обучающимся в колледже 5 899 рублей. В Ленинградской области компенсация затрат на школьную форму для многодетных семей составляет 4 125 рублей на каждого ребенка. Новосибирская область выделяет единовременную помощь первоклассникам из многодетных семей в размере 5 500 рублей. Для детей других возрастов предусмотрена компенсация на покупку школьной формы, она составляет четыре тысячи рублей. В Томской области семьям выплачивают по 10 тысяч рублей, в Калужской — пять тысяч. В Псковской области — три тысячи, а в Нижегородской — 1030 рублей. В Алтайском крае для многодетных семей предусмотрены несколько видов выплат на подготовку к учебному году: семьи с первоклассниками получают по 7,5 тысячи рублей, а для учащихся со второго по одиннадцатый классы предусмотрены выплаты по пять тысяч рублей. Как получить поддержку Для оформления права на получение выплат или участия в программах социального контракта, родители могут обратиться: в местные органы социальной защиты;

ближайший МФЦ;

зарегистрироваться через портал «Госуслуги»;

в администрации муниципальных органов власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С началом учебного года родители сталкиваются с необходимостью закупки школьных принадлежностей, что может оказаться значительной финансовой нагрузкой, особенно для многодетных или малообеспеченных семей. В 2024 году в России предусмотрены различные формы поддержки. Какие выплаты положены школьникам в 2024 году — в материале URA.RU. На федеральном уровне прямых выплат, специфически предназначенных для подготовки к школе в 2024 году, не предусмотрено. Однако введены меры, позволяющие использовать средства материнского капитала для подготовки детей к школе. Семьи, имеющие неиспользованные средства материнского капитала, могут получить их в виде единовременной выплаты. Дополнительной мерой поддержки является социальный контракт, предназначенный для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Этот контракт предусматривает предоставление социальных услуг, денежных выплат и помощи в приобретении необходимых товаров, включая школьную форму и принадлежности. На уровне регионов предусмотрены различные программы поддержки. Они предусмотрены для: Москва предлагает многодетным и малообеспеченным семьям ежегодные компенсационные выплаты в размере 13 257 рублей. Московская область — на ребенка из многодетной семьи составляет три тысячи рублей, дополнительно малоимущим семьям выплачивается еще семь тысяч рублей. Санкт-Петербург предоставляет выплаты на приобретение школьной формы 10 тысяч рублей. Обучающимся в колледже 5 899 рублей. В Ленинградской области компенсация затрат на школьную форму для многодетных семей составляет 4 125 рублей на каждого ребенка. Новосибирская область выделяет единовременную помощь первоклассникам из многодетных семей в размере 5 500 рублей. Для детей других возрастов предусмотрена компенсация на покупку школьной формы, она составляет четыре тысячи рублей. В Томской области семьям выплачивают по 10 тысяч рублей, в Калужской — пять тысяч. В Псковской области — три тысячи, а в Нижегородской — 1030 рублей. В Алтайском крае для многодетных семей предусмотрены несколько видов выплат на подготовку к учебному году: семьи с первоклассниками получают по 7,5 тысячи рублей, а для учащихся со второго по одиннадцатый классы предусмотрены выплаты по пять тысяч рублей. Для оформления права на получение выплат или участия в программах социального контракта, родители могут обратиться: