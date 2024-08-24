С началом учебного года родители сталкиваются с необходимостью закупки школьных принадлежностей, что может оказаться значительной финансовой нагрузкой, особенно для многодетных или малообеспеченных семей. В 2024 году в России предусмотрены различные формы поддержки. Какие выплаты положены школьникам в 2024 году — в материале URA.RU.
Федеральные инициативы
На федеральном уровне прямых выплат, специфически предназначенных для подготовки к школе в 2024 году, не предусмотрено. Однако введены меры, позволяющие использовать средства материнского капитала для подготовки детей к школе. Семьи, имеющие неиспользованные средства материнского капитала, могут получить их в виде единовременной выплаты.
Дополнительной мерой поддержки является социальный контракт, предназначенный для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Этот контракт предусматривает предоставление социальных услуг, денежных выплат и помощи в приобретении необходимых товаров, включая школьную форму и принадлежности.
Региональные выплаты
На уровне регионов предусмотрены различные программы поддержки. Они предусмотрены для:
- малоимущих и нуждающихся семей;
- многодетных семей;
- школьников из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей;
- детей участников специальной военной операции;
- родителей с инвалидностью, воспитывающих детей школьного возраста;
- родителей, воспитывающих ребенка-инвалида;
- родителей, воспитывающих ребенка без помощи партнера.
Москва предлагает многодетным и малообеспеченным семьям ежегодные компенсационные выплаты в размере 13 257 рублей. Московская область — на ребенка из многодетной семьи составляет три тысячи рублей, дополнительно малоимущим семьям выплачивается еще семь тысяч рублей.
Санкт-Петербург предоставляет выплаты на приобретение школьной формы 10 тысяч рублей. Обучающимся в колледже 5 899 рублей. В Ленинградской области компенсация затрат на школьную форму для многодетных семей составляет 4 125 рублей на каждого ребенка.
Новосибирская область выделяет единовременную помощь первоклассникам из многодетных семей в размере 5 500 рублей. Для детей других возрастов предусмотрена компенсация на покупку школьной формы, она составляет четыре тысячи рублей.
В Томской области семьям выплачивают по 10 тысяч рублей, в Калужской — пять тысяч. В Псковской области — три тысячи, а в Нижегородской — 1030 рублей.
В Алтайском крае для многодетных семей предусмотрены несколько видов выплат на подготовку к учебному году: семьи с первоклассниками получают по 7,5 тысячи рублей, а для учащихся со второго по одиннадцатый классы предусмотрены выплаты по пять тысяч рублей.
Как получить поддержку
Для оформления права на получение выплат или участия в программах социального контракта, родители могут обратиться:
- в местные органы социальной защиты;
- ближайший МФЦ;
- зарегистрироваться через портал «Госуслуги»;
- в администрации муниципальных органов власти.
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