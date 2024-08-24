В украинских Сумах произошел взрыв

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В Сумской области работает ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко
В Сумской области работает ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Сумы (Сумская область, Украина) прогремел взрыв. В области работают ПВО, сообщили в украинских СМИ.

«[Начальник Сумской городской военной администрации Алексей] Дрозденко сообщил о работе ПВО <...> В Сумах прогремел взрыв», — сообщили в украинском новостном telegram-канале «Социальные новости». 

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В городе Сумы (Сумская область, Украина) прогремел взрыв. В области работают ПВО, сообщили в украинских СМИ. «[Начальник Сумской городской военной администрации Алексей] Дрозденко сообщил о работе ПВО <...> В Сумах прогремел взрыв», — сообщили в украинском новостном telegram-канале «Социальные новости». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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