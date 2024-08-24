В украинских Сумах произошел взрыв

В Сумской области работает ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Сумы (Сумская область, Украина) прогремел взрыв. В области работают ПВО, сообщили в украинских СМИ.
«[Начальник Сумской городской военной администрации Алексей] Дрозденко сообщил о работе ПВО <...> В Сумах прогремел взрыв», — сообщили в украинском новостном telegram-канале «Социальные новости».
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