Даванков попросил главу МИД РФ Лаврова помочь Павлу Дурову

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова призвали оказать помощь в освобождении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который был задержан во Франции. С соответствующей просьбой к главе ведомства обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«По информации СМИ, во Франции задержан Павел Дуров. Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Дурова из-под стражи», — написал Даванков в своем telegram-канале.
Даванков также отметил, что в случае отказа французских властей освободить Дурова, необходимо приложить все усилия для его транспортировки на территорию ОАЭ или России, если сам Дуров выразит на это согласие. Это заявление последовало после сообщений французских СМИ о задержании Дурова в аэропорту Ле Бурже из-за обвинений в связи с отказом Telegram сотрудничать с французскими правоохранительными органами и предоставлять данные пользователей.
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