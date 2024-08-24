МИД РФ сделал заявление по поводу ареста Павла Дурова

Посольство России во Франции оперативно взялось за дело Павла Дурова

25 августа 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Посольство РФ во Франции приняло меры для прояснения обстоятельств по делу Павла Дурова Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Российское посольство во Франции активно занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили в МИД РФ. «Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова», — сообщили в МИД РФ. Передает ТАСС. О задержании Дурова во Франции стало известно вечером 24 августа. Власти страны выдали ордер на его арест. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское посольство во Франции активно занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили в МИД РФ. «Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова», — сообщили в МИД РФ. Передает ТАСС. О задержании Дурова во Франции стало известно вечером 24 августа. Власти страны выдали ордер на его арест. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.