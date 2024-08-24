МИД РФ сделал заявление по поводу ареста Павла Дурова

Посольство РФ во Франции приняло меры для прояснения обстоятельств по делу Павла Дурова
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Российское посольство во Франции активно занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова», — сообщили в МИД РФ. Передает ТАСС.
О задержании Дурова во Франции стало известно вечером 24 августа. Власти страны выдали ордер на его арест. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.
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