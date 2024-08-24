24 августа 2024

МИД РФ сделал заявление по поводу ареста Павла Дурова

Посольство России во Франции оперативно взялось за дело Павла Дурова
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Посольство РФ во Франции приняло меры для прояснения обстоятельств по делу Павла Дурова Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Российское посольство во Франции активно занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова», — сообщили в МИД РФ. Передает ТАСС.

О задержании Дурова во Франции стало известно вечером 24 августа. Власти страны выдали ордер на его арест. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.

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Российское посольство во Франции активно занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили в МИД РФ. «Посольство РФ во Франции сразу же предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова», — сообщили в МИД РФ. Передает ТАСС. О задержании Дурова во Франции стало известно вечером 24 августа. Власти страны выдали ордер на его арест. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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