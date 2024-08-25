Юрист рассказал об опасности звонков с номера 900 в мессенджере

Юрист Соловьев: мошенники стали подделывать в Viber звонки с номера 900
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители банков и операторов связи никогда не звонят через мессенджеры
Представители банков и операторов связи никогда не звонят через мессенджеры Фото:

Мошенники научились имитировать звонки с номера 900 Сбербанка через мессенджер Viber. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Представители банков, соцслужб и операторов связи и прочих официальных структур никогда не звонят через мессенджеры. Если звонок вызывает волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство — вы в одном шаге от беды», — заявил Соловьев агентству «Прайм». Он советует сразу же прекратить разговор и добавить номер в черный список.

В ходе такого звонка мошенники могут предупредить о якобы «прекращении» работы онлайн-приложения Сбербанка и предложить «переустановить» его. Согласие на это может привести к потере доступа к Госуслугам и мессенджерам, а также к запросам о переводе денег на фальшивые счета и получению вредоносных ссылок.

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Мошенники научились имитировать звонки с номера 900 Сбербанка через мессенджер Viber. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Представители банков, соцслужб и операторов связи и прочих официальных структур никогда не звонят через мессенджеры. Если звонок вызывает волнение, страх, растерянность, желание получить внезапный бонус, любопытство — вы в одном шаге от беды», — заявил Соловьев агентству «Прайм». Он советует сразу же прекратить разговор и добавить номер в черный список. В ходе такого звонка мошенники могут предупредить о якобы «прекращении» работы онлайн-приложения Сбербанка и предложить «переустановить» его. Согласие на это может привести к потере доступа к Госуслугам и мессенджерам, а также к запросам о переводе денег на фальшивые счета и получению вредоносных ссылок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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