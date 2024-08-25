В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища из-за угрозы ударов «Хезболлы»

В Тель-Авиве были открыты все 240 бомбоубежищ в связи с угрозой атак со стороны «Хезболлы». Об этом сообщили в мэрии города.
«В городе открыты 240 бомбоубежищ, закрыты пляжи и культурные учреждения, отменены общественные мероприятия», — мэр города Илана Михаэли, передает ТАСС. Также глава города уточнила, что при необходимости в качестве убежищ будут использованы подземные парковки.
Ранее Израиль, опасаясь ударов «Хезболлы» нанес упреждающий удар по территории Ливана. После этого ливанская сторона приступила к ответным мерам, ударив по еврейскому государству сотнями ракет.
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