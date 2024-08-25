«Хезболла» заявила о гибели командира группировки и начала ответный удар

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"Хезболла" начала атаки в ответ на действия Израиля
"Хезболла" начала атаки в ответ на действия Израиля Фото:

Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале ответных действий на атаку Израиля, произошедшую в южном пригороде Бейрута в конце июля, во время которой погиб один из их командиров Фуада Шукра. Об этом сообщает пресс-служба движения.

«Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута <...> бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования», — говорится в сообщении. Отмечается, что именно во время той атаки погиб командир Фауда Шукра. Еще одной целью ответной атаки движения является военный объект, какой именно не уточняется, они выпустили около 70 ракет в сторону Израиля, передает RT.

Ранее Израиль нанес удар по Бейруту, который был направлен на ликвидацию командира Фуада Шукра. Позже стали поступать сообщения о его гибели, которые после были опровергнуты представителями движения. 

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Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале ответных действий на атаку Израиля, произошедшую в южном пригороде Бейрута в конце июля, во время которой погиб один из их командиров Фуада Шукра. Об этом сообщает пресс-служба движения. «Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута <...> бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования», — говорится в сообщении. Отмечается, что именно во время той атаки погиб командир Фауда Шукра. Еще одной целью ответной атаки движения является военный объект, какой именно не уточняется, они выпустили около 70 ракет в сторону Израиля, передает RT. Ранее Израиль нанес удар по Бейруту, который был направлен на ликвидацию командира Фуада Шукра. Позже стали поступать сообщения о его гибели, которые после были опровергнуты представителями движения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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