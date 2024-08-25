«Хезболла» заявила о гибели командира группировки и начала ответный удар

Ливанское движение «Хезболла» объявило о начале ответных действий на атаку Израиля, произошедшую в южном пригороде Бейрута в конце июля, во время которой погиб один из их командиров Фуада Шукра. Об этом сообщает пресс-служба движения.
«Сегодня, в воскресенье, 25 августа, в рамках первичного ответа на подлую агрессию в южном пригороде Бейрута <...> бойцы исламского сопротивления начали большую атаку с воздуха с применением БПЛА в глубине сионистского образования», — говорится в сообщении. Отмечается, что именно во время той атаки погиб командир Фауда Шукра. Еще одной целью ответной атаки движения является военный объект, какой именно не уточняется, они выпустили около 70 ракет в сторону Израиля, передает RT.
Ранее Израиль нанес удар по Бейруту, который был направлен на ликвидацию командира Фуада Шукра. Позже стали поступать сообщения о его гибели, которые после были опровергнуты представителями движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.