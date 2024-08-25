Кейт Миддлтон впервые после страшного диагноза появилась в церкви

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась в маленькой приходской церкви в Шотландии впервые после того, как узнала о раке. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Принцесса Уэльская впервые появилась в Crathie Kirk с тех пор, как в начале этого года стало известно о ее диагнозе», — заявили в Mirror. Там добавили, что Миддлтон сопровождал ее муж Уильям.
Ранее стало известно о том, как на семейную пару повлияло известие об онкологии жены. Ее диагноз укрепил семейные отношения, позволив супругам по-новому взглянуть друг на друга.
Миддлтон на долгое время пропала с поля зрения общественности, ее муж игнорировал любые вопросы, касающиеся жены. Англичане строили предположения, куда могла пропасть принцесса Уэльская, а глава МИД РФ Мария Захарова советовала главе минобороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками пропавшей Миддлтон.
Позже стало известно, что пропажа принцессы связана с тем, что у нее диагностировали рак. Она проходит курс химиотерапии. Об этом пишет RT.
В июне принц Уильям сообщил о том, что его супруга уже идет на поправку. Его слова передает 360.ru.
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