Кейт Миддлтон впервые после страшного диагноза появилась в церкви

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась в церкви впервые после известия об онкологии, сообщили в иностранных СМИ
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась в церкви впервые после известия об онкологии, сообщили в иностранных СМИ Фото:

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась в маленькой приходской церкви в Шотландии впервые после того, как узнала о раке. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Принцесса Уэльская впервые появилась в Crathie Kirk с тех пор, как в начале этого года стало известно о ее диагнозе», — заявили в Mirror. Там добавили, что Миддлтон сопровождал ее муж Уильям.

Ранее стало известно о том, как на семейную пару повлияло известие об онкологии жены. Ее диагноз укрепил семейные отношения, позволив супругам по-новому взглянуть друг на друга. 

Миддлтон на долгое время пропала с поля зрения общественности, ее муж игнорировал любые вопросы, касающиеся жены. Англичане строили предположения, куда могла пропасть принцесса Уэльская, а глава МИД РФ Мария Захарова советовала главе минобороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками пропавшей Миддлтон.

Позже стало известно, что пропажа принцессы связана с тем, что у нее диагностировали рак. Она проходит курс химиотерапии. Об этом пишет RT.

В июне принц Уильям сообщил о том, что его супруга уже идет на поправку. Его слова передает 360.ru.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась в маленькой приходской церкви в Шотландии впервые после того, как узнала о раке. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Принцесса Уэльская впервые появилась в Crathie Kirk с тех пор, как в начале этого года стало известно о ее диагнозе», — заявили в Mirror. Там добавили, что Миддлтон сопровождал ее муж Уильям. Ранее стало известно о том, как на семейную пару повлияло известие об онкологии жены. Ее диагноз укрепил семейные отношения, позволив супругам по-новому взглянуть друг на друга.  Миддлтон на долгое время пропала с поля зрения общественности, ее муж игнорировал любые вопросы, касающиеся жены. Англичане строили предположения, куда могла пропасть принцесса Уэльская, а глава МИД РФ Мария Захарова советовала главе минобороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками пропавшей Миддлтон. Позже стало известно, что пропажа принцессы связана с тем, что у нее диагностировали рак. Она проходит курс химиотерапии. Об этом пишет RT. В июне принц Уильям сообщил о том, что его супруга уже идет на поправку. Его слова передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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