Кто такая Кейт Миддлтон, которую Захарова посоветовала искать главе Минобороны Британии

Кто такая Кейт Миддлтон и почему ее все ищут

18 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Кейт Миддлтон перестала появляться в публичном пространстве с конца прошлого года Фото: AP/TASS Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе минобороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая перестала выходить в свет с декабря прошлого года. Так Захарова отреагировала на заявление британского министра о том, что Владимир Путин «своровал» выборы в России. URA.RU рассказывает, кто такая Миддлтон и почему ее все ищут. Кто такая Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон является женой принца Уильям — сына короля Великобритании Карла III. Она родилась 9 января 1982 года. Впервые Кейт встретила Уильяма во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Пара поженилась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С тех пор Миддлтон стала одной из самых известных членов британской королевской семьи. У пары трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Как герцогиня Кембриджская, Кейт активно участвует в благотворительной работе и публичных мероприятиях, представляя королевскую семью. Она также известна своим чувством стиля и влиянием на модные тенденции. Пропажа принцессы Кейт Миддлтон никто не видел вживую с конца прошлого года. При этом принц Уильям игнорирует все вопросы о местонахождении своей жены. Принцесса Уэльская перестала появляться публично после плановой операции на брюшной полости. Опасения британцев также вызывает тот факт, что Миддлтон была выписана из больницы после операции тихо, без присутствия прессы и публичного объявления о том, что с ней все в порядке. Далее 11 марта Миддлтон попала в объективы папарацци, когда выезжала из Виндзорского замка со своим супругом. Она отвернулась от камер, поэтому ее лица не было видно. Общественность предположила, что на самом деле принцессы в автомобиле и вовсе не было, а опубликованный снимок на самом деле был обработан в фоторедакторе. Неделей ранее Миддлтон также попала в похожий скандал. Она опубликовала в интернете снимок, на котором предстала в окружении своих детей. Однако поклонники заметили, что фото было поддельным. После этого вновь началось бурное обсуждение с предположением о пропаже принцессы. Затем в соцсетях Миддлтон написала, что она просто «переборщила с ретушью» и извинилась за неудачный снимок. В настоящий момент британцы строят предположения о судьбе Миддлтон. Поклонники принцессы предполагают несколько вариантов. Либо она не появляется на массовых мероприятиях из-за ссоры внутри королевской семьи, либо до сих пор проходит лечение, но находится в тяжелом состоянии. Также среди версий называют и гибель Кейт Миддлтон во время операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе минобороны Великобритании Гранту Шаппсу заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая перестала выходить в свет с декабря прошлого года. Так Захарова отреагировала на заявление британского министра о том, что Владимир Путин «своровал» выборы в России. URA.RU рассказывает, кто такая Миддлтон и почему ее все ищут. Кейт Миддлтон является женой принца Уильям — сына короля Великобритании Карла III. Она родилась 9 января 1982 года. Впервые Кейт встретила Уильяма во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Пара поженилась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С тех пор Миддлтон стала одной из самых известных членов британской королевской семьи. У пары трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Как герцогиня Кембриджская, Кейт активно участвует в благотворительной работе и публичных мероприятиях, представляя королевскую семью. Она также известна своим чувством стиля и влиянием на модные тенденции. Кейт Миддлтон никто не видел вживую с конца прошлого года. При этом принц Уильям игнорирует все вопросы о местонахождении своей жены. Принцесса Уэльская перестала появляться публично после плановой операции на брюшной полости. Опасения британцев также вызывает тот факт, что Миддлтон была выписана из больницы после операции тихо, без присутствия прессы и публичного объявления о том, что с ней все в порядке. Далее 11 марта Миддлтон попала в объективы папарацци, когда выезжала из Виндзорского замка со своим супругом. Она отвернулась от камер, поэтому ее лица не было видно. Общественность предположила, что на самом деле принцессы в автомобиле и вовсе не было, а опубликованный снимок на самом деле был обработан в фоторедакторе. Неделей ранее Миддлтон также попала в похожий скандал. Она опубликовала в интернете снимок, на котором предстала в окружении своих детей. Однако поклонники заметили, что фото было поддельным. После этого вновь началось бурное обсуждение с предположением о пропаже принцессы. Затем в соцсетях Миддлтон написала, что она просто «переборщила с ретушью» и извинилась за неудачный снимок. В настоящий момент британцы строят предположения о судьбе Миддлтон. Поклонники принцессы предполагают несколько вариантов. Либо она не появляется на массовых мероприятиях из-за ссоры внутри королевской семьи, либо до сих пор проходит лечение, но находится в тяжелом состоянии. Также среди версий называют и гибель Кейт Миддлтон во время операции.