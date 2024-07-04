Журналисты узнали, как онкология Кейт Миддлтон повлияла на ее отношения с принцем

US Weekly: на фоне онкологии Кейт Миддлтон ее брак стал крепче

04 июля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Принц Уильям старается помочь жене в борьбе с онкологией Фото: Zuma\TASS Рак, обнаруженный у супруги принца Уэльского Уильяма, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, укрепил семейные отношения, позволив супругам по-новому взглянуть друг на друга. Об этом пишут британские СМИ. «Они [принц Уильям и Кейт Миддлтон] доверяют друг другу, оказывают поддержку. Уильям стал постоянным источником силы для принцессы, у которой обнаружили рак», — сообщил источник еженедельному британскому журналу « US Weekly ». Раньше пара была более сдержанной, а «теперь они не могут смотреть друг на друга и не улыбаться». Супруги проводят вместе больше времени, обсуждают проблемы, которые им приходится переживать. Источник рассказал, что принц Уильям взял на себя ответственность за семью, руководство «семейными делами и рутиной». Еще больше пару сближают дети, но супруги также проводят время в свиданиях наедине. Новость по теме Куда пропала Кейт Миддлтон, которую Захарова посоветовала искать главе Минобороны Британии Источник сказал, что Кейт занимается «психическим здоровьем и образованием детей». Понемногу она восстанавливается и возвращается к работе. На этом пути ее поддерживают работники здравоохранения. В январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, а 22 марта принцесса заявила о своем онкологическом заболевании. После этого она «пропала» практически на пол года. В июне она впервые вышла на публику на церемонии в Лондоне в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Также она обратилась к поклонникам, описав свое состояние и жизнь, проходящую в непрерывной борьбе с раком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рак, обнаруженный у супруги принца Уэльского Уильяма, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, укрепил семейные отношения, позволив супругам по-новому взглянуть друг на друга. Об этом пишут британские СМИ. «Они [принц Уильям и Кейт Миддлтон] доверяют друг другу, оказывают поддержку. Уильям стал постоянным источником силы для принцессы, у которой обнаружили рак», — сообщил источник еженедельному британскому журналу «US Weekly». Раньше пара была более сдержанной, а «теперь они не могут смотреть друг на друга и не улыбаться». Супруги проводят вместе больше времени, обсуждают проблемы, которые им приходится переживать. Источник рассказал, что принц Уильям взял на себя ответственность за семью, руководство «семейными делами и рутиной». Еще больше пару сближают дети, но супруги также проводят время в свиданиях наедине. Источник сказал, что Кейт занимается «психическим здоровьем и образованием детей». Понемногу она восстанавливается и возвращается к работе. На этом пути ее поддерживают работники здравоохранения. В январе 2024 года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, а 22 марта принцесса заявила о своем онкологическом заболевании. После этого она «пропала» практически на пол года. В июне она впервые вышла на публику на церемонии в Лондоне в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Также она обратилась к поклонникам, описав свое состояние и жизнь, проходящую в непрерывной борьбе с раком.