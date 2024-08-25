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Новый ресторан грузинской кухни открылся в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Екатеринбург, продукты, хинкали, еда, приготовление еды, лепка хинкали
Заведение, где готовят хинкали, открылось на улице Белинского Фото:

В Перми открылся новый грузинский ресторан на улице Белинского. В заведении гостям подают хинкали и другие национальные блюда. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«На улице Белинского 6 Б начал работу грузинский ресторан „Кинкали“. Меню заведения составляют традиционные блюда кавказской кухни: хинкали, харчо, лобио, долма», — говорится в сообщении пермяков. Соответствующая информация опубликована также на портале «2ГИС».

Ранее сообщалось о подготовке к открытию кафе корейского фаст-фуда «Chiсko» на улице Ленина в Перми. Конкретная дата начала работы заведения представителями сети корейского стрит-фуда не разглашалась. Однако организаторы обещали первым посетителям незабываемые впечатления и сюрпризы.

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В Перми открылся новый грузинский ресторан на улице Белинского. В заведении гостям подают хинкали и другие национальные блюда. Об этом URA.RU сообщили горожане. «На улице Белинского 6 Б начал работу грузинский ресторан „Кинкали“. Меню заведения составляют традиционные блюда кавказской кухни: хинкали, харчо, лобио, долма», — говорится в сообщении пермяков. Соответствующая информация опубликована также на портале «2ГИС». Ранее сообщалось о подготовке к открытию кафе корейского фаст-фуда «Chiсko» на улице Ленина в Перми. Конкретная дата начала работы заведения представителями сети корейского стрит-фуда не разглашалась. Однако организаторы обещали первым посетителям незабываемые впечатления и сюрпризы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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