«Против порочной практики»: курганцы требуют запретить точечную застройку в центре города

Жители Кургана протестуют против точечной застройки исторической части города

Курганцы требуют полностью запретить точечную застройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана выступили против точечной застройки исторической части города и обратились к властям с требованием запретить выдавать такие разрешения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. Ранее горожане подавали иск к мэрии, опасаясь лишиться парковки из-за строительства элитного жилого комплекса по улице Гоголя.

«Мы, жители Кургана, протестуем против сложившейся порочной практики точечной застройки жилых кварталов города, в первую очередь, в центральной и исторической части. Считаем, что необходимо принять законодательные акты, которые окончательно запретят точечную застройку», — говорится в обращении граждан, имеющемся в распоряжении редакции URA.RU.

По словам депутата гордумы Ивана Камшилова, обращение к властям и в прокуратуру будут подавать от жителей квартала Гоголя — Пушкина и Пролетарская — Станционная. Идет сбор подписей горожан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается.

Ранее курганцы выступили против строительства элитного дома в центре города. Горожане считают, что чиновники якобы незаконно забрали часть их территории под жилую застройку. Жители подали в суд на мэрию и требуют отменить строительство жилого комплекса по улице Гоголя. При этом застройщик заявлял URA.RU, что имеет все необходимые разрешения и возводит дом на законных основаниях.