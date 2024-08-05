Жители Кургана будут судиться с властями из-за строительства элитного дома

06 августа 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются, что строительство ЖК лишит их парковки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пытаются через суд добиться отмены строительства элитного жилого комплекса по улице Гоголя 109а, опасаясь лишиться парковки и подъездных путей к своим домам. Горожане считают, что власти незаконно забрали часть их территории под жилую застройку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Сначала в администрации Кургана заявляли, что земельный участок под зданием по улице Гоголя 109а недостаточен для строительства многоэтажки. Потом забрали участок у ТСЖ по улице Пушкина 18, увеличили территорию и продали землю застройщику. Жильцы соседних домов подали иск к мэрии», — сообщил Камшилов. Депутат также отметил, что ТСЖ уже вступало в конфликт с администрацией, когда была огорожена гимназия №31. после разбирательств горожан и чиновников забор убрали. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения комментария. В разговоре с журналистом агентства застройщик сообщал, что с документами на землю в компании все в порядке, выдано разрешение на строительство 8-этажного дома. Ранее URA.RU писало, что горожане в Кургане снесли заброшенное здание в центре города ради строительства элитного дома. Жилой комплекс будет иметь подземную парковку, двухуровневые квартиры и зоны отдыха на крыше. Его планируют сдать в 2026 году. Возмущенные жильцы соседних домов считают, что власти не должны были выдавать разрешения на застройку, учитывая что рядом находится гимназия. По этому поводу горожане обратились в прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана пытаются через суд добиться отмены строительства элитного жилого комплекса по улице Гоголя 109а, опасаясь лишиться парковки и подъездных путей к своим домам. Горожане считают, что власти незаконно забрали часть их территории под жилую застройку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Сначала в администрации Кургана заявляли, что земельный участок под зданием по улице Гоголя 109а недостаточен для строительства многоэтажки. Потом забрали участок у ТСЖ по улице Пушкина 18, увеличили территорию и продали землю застройщику. Жильцы соседних домов подали иск к мэрии», — сообщил Камшилов. Депутат также отметил, что ТСЖ уже вступало в конфликт с администрацией, когда была огорожена гимназия №31. после разбирательств горожан и чиновников забор убрали. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения комментария. В разговоре с журналистом агентства застройщик сообщал, что с документами на землю в компании все в порядке, выдано разрешение на строительство 8-этажного дома. Ранее URA.RU писало, что горожане в Кургане снесли заброшенное здание в центре города ради строительства элитного дома. Жилой комплекс будет иметь подземную парковку, двухуровневые квартиры и зоны отдыха на крыше. Его планируют сдать в 2026 году. Возмущенные жильцы соседних домов считают, что власти не должны были выдавать разрешения на застройку, учитывая что рядом находится гимназия. По этому поводу горожане обратились в прокуратуру.