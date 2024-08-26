Песков: тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

По словам Дмитрия Пескова, тема переговоров изрядно потеряла актуальность
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, переговоров не было. Тема переговоров изрядно потеряла актуальность. Сообщений СМИ публикует очень много. Далеко не все носят правдивый характер», — сообщил Песков в разговоре с URA.RU.
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