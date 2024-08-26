Песков: тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, тема переговоров изрядно потеряла актуальность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, переговоров не было. Тема переговоров изрядно потеряла актуальность. Сообщений СМИ публикует очень много. Далеко не все носят правдивый характер», — сообщил Песков в разговоре с URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, переговоров не было. Тема переговоров изрядно потеряла актуальность. Сообщений СМИ публикует очень много. Далеко не все носят правдивый характер», — сообщил Песков в разговоре с URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...