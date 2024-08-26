Песков: тема переговоров с Украиной потеряла актуальность

26 августа 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, тема переговоров изрядно потеряла актуальность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, переговоров не было. Тема переговоров изрядно потеряла актуальность. Сообщений СМИ публикует очень много. Далеко не все носят правдивый характер», — сообщил Песков в разговоре с URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, переговоров не было. Тема переговоров изрядно потеряла актуальность. Сообщений СМИ публикует очень много. Далеко не все носят правдивый характер», — сообщил Песков в разговоре с URA.RU.