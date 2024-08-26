В Челябинской области на два дня ввели режим НМУ

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Режим НМУ объявлен с 26 по 28 августа
Режим НМУ объявлен с 26 по 28 августа Фото:

В Челябинской области с 26 по 28 августа введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это коснется шести городов региона, сообщили в областном гидрометеоцентре.

«В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше с 19:00 26 августа до 19:00 28 августа сохраняется НМУ. Режим объявлен из-за слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии ночью», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Ранее синоптики сообщили о потеплении до 27 градусов на юге области. В среднем температура к 29 августа в регионе достигнет 25 градусов.

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В Челябинской области с 26 по 28 августа введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это коснется шести городов региона, сообщили в областном гидрометеоцентре. «В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше с 19:00 26 августа до 19:00 28 августа сохраняется НМУ. Режим объявлен из-за слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии ночью», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Ранее синоптики сообщили о потеплении до 27 градусов на юге области. В среднем температура к 29 августа в регионе достигнет 25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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