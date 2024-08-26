В Челябинской области на два дня ввели режим НМУ

Режим НМУ объявлен с 26 по 28 августа
В Челябинской области с 26 по 28 августа введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это коснется шести городов региона, сообщили в областном гидрометеоцентре.
«В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше с 19:00 26 августа до 19:00 28 августа сохраняется НМУ. Режим объявлен из-за слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии ночью», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Ранее синоптики сообщили о потеплении до 27 градусов на юге области. В среднем температура к 29 августа в регионе достигнет 25 градусов.
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