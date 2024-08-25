25 августа 2024

ДТП с участием самосвала стало причиной километровой пробки в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый Уренгой "встал" на мосту, водители предупреждают о большом заторе
Новый Уренгой "встал" на мосту, водители предупреждают о большом заторе Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло ДТП на мосту: самосвал столкнулся с дорожным барьером и заблокировал движение. В результате инцидента образовалась значительная пробка, об этом сообщают водители города.

«Самосвал протаранил правой стороной блоки, у него вырвало правое колесо. Ехать лучше по объездной», — советуют автомобилисты в группе «ЧП — ДТП — Новый Уренгой» в VK.

На фото, выложенных в социальной сети, видно, что на трассе образовалась пробка из множества автомобилей. Визуально, длина затора составляет более километра.

Авария на мосту спровоцировала многокилометровую пробку
Авария на мосту спровоцировала многокилометровую пробку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло ДТП на мосту: самосвал столкнулся с дорожным барьером и заблокировал движение. В результате инцидента образовалась значительная пробка, об этом сообщают водители города. «Самосвал протаранил правой стороной блоки, у него вырвало правое колесо. Ехать лучше по объездной», — советуют автомобилисты в группе «ЧП — ДТП — Новый Уренгой » в VK. На фото, выложенных в социальной сети, видно, что на трассе образовалась пробка из множества автомобилей. Визуально, длина затора составляет более километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...