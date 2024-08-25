Новый Уренгой "встал" на мосту, водители предупреждают о большом заторе
В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло ДТП на мосту: самосвал столкнулся с дорожным барьером и заблокировал движение. В результате инцидента образовалась значительная пробка, об этом сообщают водители города.
«Самосвал протаранил правой стороной блоки, у него вырвало правое колесо. Ехать лучше по объездной», — советуют автомобилисты в группе «» в VK.
На фото, выложенных в социальной сети, видно, что на трассе образовалась пробка из множества автомобилей. Визуально, длина затора составляет более километра.
Авария на мосту спровоцировала многокилометровую пробку
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