«Ты ее в дверь, она — в окно»: россияне бурно отреагировали возвращение Пугачевой на «Новую волну»

Зрители больше не хотят слушать музыку Аллы Пугачевой
Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей, которые считают, что больше не хотят слушать ее музыку из-за ее политической позиции. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
«Ты ее в дверь — она в окно. Народ больше не хочет слушать Аллу», — пишет «Общественная служба новостей», ссылаясь на комментарии в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве. Однако вскоре певица удалила публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием.
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