«Ты ее в дверь, она — в окно»: россияне бурно отреагировали возвращение Пугачевой на «Новую волну»

Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей

27 августа 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Зрители больше не хотят слушать музыку Аллы Пугачевой Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей, которые считают, что больше не хотят слушать ее музыку из-за ее политической позиции. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». «Ты ее в дверь — она в окно. Народ больше не хочет слушать Аллу», — пишет «Общественная служба новостей», ссылаясь на комментарии в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве. Однако вскоре певица удалила публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей, которые считают, что больше не хотят слушать ее музыку из-за ее политической позиции. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». «Ты ее в дверь — она в окно. Народ больше не хочет слушать Аллу», — пишет «Общественная служба новостей», ссылаясь на комментарии в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве. Однако вскоре певица удалила публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием.