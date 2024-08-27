«Ты ее в дверь, она — в окно»: россияне бурно отреагировали возвращение Пугачевой на «Новую волну»

Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Зрители больше не хотят слушать музыку Аллы Пугачевой Фото:

Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей, которые считают, что больше не хотят слушать ее музыку из-за ее политической позиции. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

«Ты ее в дверь — она в окно. Народ больше не хочет слушать Аллу», — пишет «Общественная служба новостей», ссылаясь на комментарии в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве. Однако вскоре певица удалила публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием.

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Возвращение певицы Аллы Пугачевой вызвало широкий протест среди зрителей, которые считают, что больше не хотят слушать ее музыку из-за ее политической позиции. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». «Ты ее в дверь — она в окно. Народ больше не хочет слушать Аллу», — пишет «Общественная служба новостей», ссылаясь на комментарии в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве. Однако вскоре певица удалила публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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