Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве

Алла Пугачева пошутила над слухами о концерте в Москве
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева пошутила над слухами о концерте в Москве Фото:

Российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. Об этом сообщило издание Starhit.

«Надо же, а я и не знала об этом. А лишнего билетика не будет?» — написала Пугачева в посте. Однако вскоре певица удалила шутливую публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием.

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Ранее в российском издании написали, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года и приедет в страну в конце августа для переговоров. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина, который до сих пор не решен.

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Российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. Об этом сообщило издание Starhit. «Надо же, а я и не знала об этом. А лишнего билетика не будет?» — написала Пугачева в посте. Однако вскоре певица удалила шутливую публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием. Ранее в российском издании написали, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года и приедет в страну в конце августа для переговоров. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина, который до сих пор не решен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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