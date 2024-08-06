Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве

Российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. Об этом сообщило издание Starhit.
«Надо же, а я и не знала об этом. А лишнего билетика не будет?» — написала Пугачева в посте. Однако вскоре певица удалила шутливую публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием.
Ранее в российском издании написали, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года и приедет в страну в конце августа для переговоров. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина, который до сих пор не решен.
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