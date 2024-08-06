Пугачева с юмором ответила на слухи о ее предстоящем концерте в Москве

Алла Пугачева пошутила над слухами о концерте в Москве

06 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева пошутила над слухами о концерте в Москве Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. Об этом сообщило издание Starhit. «Надо же, а я и не знала об этом. А лишнего билетика не будет?» — написала Пугачева в посте. Однако вскоре певица удалила шутливую публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием. Новость по теме Осуждение СВО, дети от суррогатной матери и жизнь вдали от РФ: удивительная жизнь Пугачевой. Фото Ранее в российском издании написали, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года и приедет в страну в конце августа для переговоров. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина, который до сих пор не решен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. Об этом сообщило издание Starhit. «Надо же, а я и не знала об этом. А лишнего билетика не будет?» — написала Пугачева в посте. Однако вскоре певица удалила шутливую публикацию о билетах на заявленное мероприятие с ее участием. Ранее в российском издании написали, что Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года и приедет в страну в конце августа для переговоров. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина, который до сих пор не решен.