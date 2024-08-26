26 августа 2024

В Тюменской области школьникам и студентам вернут скидку на проезд в поездах

В Тюменской области с 1 сентября учащимся дадут скидку в 50% на билеты в поезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет дешевле на 50%
Проезд будет дешевле на 50% Фото:

В Тюменской области с 1 сентября возобновится льгота на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов: билета для них будут стоить 50% от полной цены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«C 1 сентября возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на полигоне СвЖД. Региональная льгота будет действовать в учебный период (до 15 июня 2025 года) на территории региона при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда с указанием мест (в том числе „Финист“, „Ласточка“, „Орлан“)», — рассказали в СвЖД.

Там напомнили, что скидка положена ученикам при предъявлении справки из школы с фотографией ребенка. Студенты же должны предоставить студенческий билет за текущий год.

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В Тюменской области с 1 сентября возобновится льгота на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов: билета для них будут стоить 50% от полной цены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «C 1 сентября возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на полигоне СвЖД. Региональная льгота будет действовать в учебный период (до 15 июня 2025 года) на территории региона при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда с указанием мест (в том числе „Финист“, „Ласточка“, „Орлан“)», — рассказали в СвЖД. Там напомнили, что скидка положена ученикам при предъявлении справки из школы с фотографией ребенка. Студенты же должны предоставить студенческий билет за текущий год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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