В Тюменской области школьникам и студентам вернут скидку на проезд в поездах

В Тюменской области с 1 сентября возобновится льгота на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов: билета для них будут стоить 50% от полной цены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«C 1 сентября возобновляется действие сезонной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на полигоне СвЖД. Региональная льгота будет действовать в учебный период (до 15 июня 2025 года) на территории региона при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда с указанием мест (в том числе „Финист“, „Ласточка“, „Орлан“)», — рассказали в СвЖД.
Там напомнили, что скидка положена ученикам при предъявлении справки из школы с фотографией ребенка. Студенты же должны предоставить студенческий билет за текущий год.
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