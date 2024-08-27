ФАС пригрозила крупным штрафом МТС, Мегафону и Билайну

ФАС возбудила дела в отношении операторов МТС, Мегафон и Билайн

27 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

МТС, Билайн и Мегафон могут получить крупный штраф за нарушение антимонопольного законодательства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU МТС, Билайну и Мегафону грозит крупный штраф за превышение абонентской планы при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщили в федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Операторы связи [МТС, Билайн и Мегафон] должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя <…> В случае установления вины операторам может быть назначен штраф », — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что против компаний было возбуждено дело за нарушение антимонопольного законодательства. Итогом рассмотрения дела может стать предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет. На данный момент дополнительный роуминговый сбор отменен. По итогам антимонопольного разбирательства тарифы на услуги были снижены в 2-3 раза. Ранее ФАС уже выдавала предупреждение операторам связи о нарушении законодательства. Там же отметили, что с 2024 года операторам создали экономические условия для оказания услуг связи абонентам в Крыму и Севастополе «без взимания допплаты на уровне домашнего региона», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МТС, Билайну и Мегафону грозит крупный штраф за превышение абонентской планы при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщили в федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Операторы связи [МТС, Билайн и Мегафон] должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя <…> В случае установления вины операторам может быть назначен штраф », — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что против компаний было возбуждено дело за нарушение антимонопольного законодательства. Итогом рассмотрения дела может стать предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет. На данный момент дополнительный роуминговый сбор отменен. По итогам антимонопольного разбирательства тарифы на услуги были снижены в 2-3 раза. Ранее ФАС уже выдавала предупреждение операторам связи о нарушении законодательства. Там же отметили, что с 2024 года операторам создали экономические условия для оказания услуг связи абонентам в Крыму и Севастополе «без взимания допплаты на уровне домашнего региона», передает «Национальная служба новостей».