ФАС пригрозила крупным штрафом МТС, Мегафону и Билайну

ФАС возбудила дела в отношении операторов МТС, Мегафон и Билайн
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МТС, Билайн и Мегафон могут получить крупный штраф за нарушение антимонопольного законодательства Фото:

МТС, Билайну и Мегафону грозит крупный штраф за превышение абонентской планы при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщили в федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Операторы связи [МТС, Билайн и Мегафон] должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя <…> В случае установления вины операторам может быть назначен штраф », — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что против компаний было возбуждено дело за нарушение антимонопольного законодательства. Итогом рассмотрения дела может стать предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

На данный момент дополнительный роуминговый сбор отменен. По итогам антимонопольного разбирательства тарифы на услуги были снижены в 2-3 раза.

Ранее ФАС уже выдавала предупреждение операторам связи о нарушении законодательства. Там же отметили, что с 2024 года операторам создали экономические условия для оказания услуг связи абонентам в Крыму и Севастополе «без взимания допплаты на уровне домашнего региона», передает «Национальная служба новостей».

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МТС, Билайну и Мегафону грозит крупный штраф за превышение абонентской планы при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщили в федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Операторы связи [МТС, Билайн и Мегафон] должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя <…> В случае установления вины операторам может быть назначен штраф », — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что против компаний было возбуждено дело за нарушение антимонопольного законодательства. Итогом рассмотрения дела может стать предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет. На данный момент дополнительный роуминговый сбор отменен. По итогам антимонопольного разбирательства тарифы на услуги были снижены в 2-3 раза. Ранее ФАС уже выдавала предупреждение операторам связи о нарушении законодательства. Там же отметили, что с 2024 года операторам создали экономические условия для оказания услуг связи абонентам в Крыму и Севастополе «без взимания допплаты на уровне домашнего региона», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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