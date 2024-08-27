Медведев: приход во власть участников СВО — это веление времени

Вступление во власть участников спецоперации является требованием времени. Об этом на встрече с бойцами СВО, участвующими в Едином дне голосования 2024 года, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Приход во власть людей, которые участвуют сейчас в самой важной, сложной работе в России — это веление времени», — заявил Медведев. Трансляция встречи велась на официальной странице «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».
Глава партии отметил опыт участников СВО, которые служили стране в сложных условиях с риском для жизни, подчеркнув их значительные знания, полученные как в ходе практической работы в зоне спецоперации, так и в процессе обучения. При этом он заявил, что бойцы будут обеспечены необходимым дополнительным образованием и курсами. Встречи с участниками СВО являются частью кадровой ротации для назначения людей с особыми навыками на руководящие должности, заключил Медведев.
Президент России Владимир Путин заявлял, что настоящая элита России — это воины и труженики, а не те, кто в предыдущие годы обогатился за счет экономики 1990-х. В связи с этим была запущена новая кадровая программа «Время героев» для участников СВО. По словам президента, тот кто доказывает свою готовность жертвовать ради других, должен получать приоритет в госуправлении и госкорпорациях. Путин подчеркивал, что важно создать систему продвижения действительно способных людей, так как многие настоящие герои скромны по своей природе.
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