Медведев: приход во власть участников СВО — это веление времени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники СВО получили определенный запас знаний в зоне боевых действий, заявил Медведев
Участники СВО получили определенный запас знаний в зоне боевых действий, заявил Медведев Фото:

Вступление во власть участников спецоперации является требованием времени. Об этом на встрече с бойцами СВО, участвующими в Едином дне голосования 2024 года, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Приход во власть людей, которые участвуют сейчас в самой важной, сложной работе в России — это веление времени», — заявил Медведев. Трансляция встречи велась на официальной странице «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».  

Глава партии отметил опыт участников СВО, которые служили стране в сложных условиях с риском для жизни, подчеркнув их значительные знания, полученные как в ходе практической работы в зоне спецоперации, так и в процессе обучения. При этом он заявил, что бойцы будут обеспечены необходимым дополнительным образованием и курсами. Встречи с участниками СВО являются частью кадровой ротации для назначения людей с особыми навыками на руководящие должности, заключил Медведев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что настоящая элита России — это воины и труженики, а не те, кто в предыдущие годы обогатился за счет экономики 1990-х. В связи с этим была запущена новая кадровая программа «Время героев» для участников СВО. По словам президента, тот кто доказывает свою готовность жертвовать ради других, должен получать приоритет в госуправлении и госкорпорациях. Путин подчеркивал, что важно создать систему продвижения действительно способных людей, так как многие настоящие герои скромны по своей природе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вступление во власть участников спецоперации является требованием времени. Об этом на встрече с бойцами СВО, участвующими в Едином дне голосования 2024 года, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Приход во власть людей, которые участвуют сейчас в самой важной, сложной работе в России — это веление времени», — заявил Медведев. Трансляция встречи велась на официальной странице «Единой России» в соцсети «ВКонтакте».   Глава партии отметил опыт участников СВО, которые служили стране в сложных условиях с риском для жизни, подчеркнув их значительные знания, полученные как в ходе практической работы в зоне спецоперации, так и в процессе обучения. При этом он заявил, что бойцы будут обеспечены необходимым дополнительным образованием и курсами. Встречи с участниками СВО являются частью кадровой ротации для назначения людей с особыми навыками на руководящие должности, заключил Медведев. Президент России Владимир Путин заявлял, что настоящая элита России — это воины и труженики, а не те, кто в предыдущие годы обогатился за счет экономики 1990-х. В связи с этим была запущена новая кадровая программа «Время героев» для участников СВО. По словам президента, тот кто доказывает свою готовность жертвовать ради других, должен получать приоритет в госуправлении и госкорпорациях. Путин подчеркивал, что важно создать систему продвижения действительно способных людей, так как многие настоящие герои скромны по своей природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...