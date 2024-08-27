Шесть ошибок, которые не дают похудеть

Краткосрочный подход к похудению, а также приверженность принципу «все или ничего», наряду с другими распространенными ошибками, препятствуют эффективному похудению. Портал CNET собрал информацию о шести основных ошибках, которые препятствуют грамотному снижению веса.
«Первая ошибка, это краткосрочное отношение к процессу, которое выражается в следовании быстрым диетам», — говорится в материале. Второй ошибкой автор статьи назвал в следовании подхода «все или ничего», когда человек сразу отказывается от большинства продуктов.
Третья ошибка — это недостаток поддержки со стороны близких или ее полное отсутствие. Четвертая ошибка заключается в убеждении, что физические упражнения могут решить все проблемы, и в результате вы сосредотачиваетесь только на физической подготовке. Пятая ошибка связана с недостатком сна, высоким уровнем стресса и чрезмерной занятостью. И, наконец, шестая ошибка — это чрезмерная зависимость от добавок, заключили в материале.
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