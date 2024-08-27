Шесть ошибок, которые не дают похудеть

CNET: краткосрочный подход к похудению является ошибочным
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Считать, что физические упражнения помогут быстро похудеть – ошибочно, пишет CNET
Считать, что физические упражнения помогут быстро похудеть – ошибочно, пишет CNET Фото:

Краткосрочный подход к похудению, а также приверженность принципу «все или ничего», наряду с другими распространенными ошибками, препятствуют эффективному похудению. Портал CNET собрал информацию о шести основных ошибках, которые препятствуют грамотному снижению веса.

«Первая ошибка, это краткосрочное отношение к процессу, которое выражается в следовании быстрым диетам», — говорится в материале. Второй ошибкой автор статьи назвал в следовании подхода «все или ничего», когда человек сразу отказывается от большинства продуктов.

Третья ошибка — это недостаток поддержки со стороны близких или ее полное отсутствие. Четвертая ошибка заключается в убеждении, что физические упражнения могут решить все проблемы, и в результате вы сосредотачиваетесь только на физической подготовке. Пятая ошибка связана с недостатком сна, высоким уровнем стресса и чрезмерной занятостью. И, наконец, шестая ошибка — это чрезмерная зависимость от добавок, заключили в материале.

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Краткосрочный подход к похудению, а также приверженность принципу «все или ничего», наряду с другими распространенными ошибками, препятствуют эффективному похудению. Портал CNET собрал информацию о шести основных ошибках, которые препятствуют грамотному снижению веса. «Первая ошибка, это краткосрочное отношение к процессу, которое выражается в следовании быстрым диетам», — говорится в материале. Второй ошибкой автор статьи назвал в следовании подхода «все или ничего», когда человек сразу отказывается от большинства продуктов. Третья ошибка — это недостаток поддержки со стороны близких или ее полное отсутствие. Четвертая ошибка заключается в убеждении, что физические упражнения могут решить все проблемы, и в результате вы сосредотачиваетесь только на физической подготовке. Пятая ошибка связана с недостатком сна, высоким уровнем стресса и чрезмерной занятостью. И, наконец, шестая ошибка — это чрезмерная зависимость от добавок, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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