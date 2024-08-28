WSJ раскрыл предложение Макрона Дурову по Telegram

WSJ: Макрон предлагал Дурову перенести Telegram во Францию
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Павел Дуров шесть лет назад обедал с президентом Эммануэлем Макроном
Павел Дуров шесть лет назад обедал с президентом Эммануэлем Макроном Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон во время обеда с основателем Telegram Павлом Дуровым предложил ему перенести платформу в Париж, а также обсуждал с предпринимателем французское гражданство. Об этом написала газета The Wall Street Journal. 

«На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, предложил уроженцу России Дурову перенести Telegram в Париж. <...> Дуров тогда отказался», — говорится в материале издания. Там добавили, что французский лидер даже обсуждал предоставление предпринимателю французского гражданства. 

Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Предполагается, что против него могут быть выдвинуты обвинения, охватывающие деятельность, связанную с терроризмом, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег. Павлу Дурову может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Ранее предприниматель рассказал, что у него должен был состояться ужин с Макроном в день задержания. Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече с президентом.

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В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон во время обеда с основателем Telegram Павлом Дуровым предложил ему перенести платформу в Париж, а также обсуждал с предпринимателем французское гражданство. Об этом написала газета The Wall Street Journal.  «На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, предложил уроженцу России Дурову перенести Telegram в Париж . <...> Дуров тогда отказался», — говорится в материале издания. Там добавили, что французский лидер даже обсуждал предоставление предпринимателю французского гражданства.  Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Предполагается, что против него могут быть выдвинуты обвинения, охватывающие деятельность, связанную с терроризмом, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег. Павлу Дурову может грозить до двадцати лет лишения свободы. Ранее предприниматель рассказал, что у него должен был состояться ужин с Макроном в день задержания. Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече с президентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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