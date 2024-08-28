WSJ раскрыл предложение Макрона Дурову по Telegram

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон во время обеда с основателем Telegram Павлом Дуровым предложил ему перенести платформу в Париж, а также обсуждал с предпринимателем французское гражданство. Об этом написала газета The Wall Street Journal.
«На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, предложил уроженцу России Дурову перенести Telegram в Париж. <...> Дуров тогда отказался», — говорится в материале издания. Там добавили, что французский лидер даже обсуждал предоставление предпринимателю французского гражданства.
Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Предполагается, что против него могут быть выдвинуты обвинения, охватывающие деятельность, связанную с терроризмом, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег. Павлу Дурову может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Ранее предприниматель рассказал, что у него должен был состояться ужин с Макроном в день задержания. Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече с президентом.
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