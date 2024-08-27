Дуров заявил, что прилетел в Париж на запланированный ужин с Макроном

Основатель Telegram Дуров заявил, что его ждала встреча с президентом Франции

Дуров заявил полиции, что летел на ужин с Макроном Фото: TechCrunch /Flickr

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Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный в аэропорту Ле Бурже, заявил, что у него должен был состояться ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Павла Дурова, руководителя Telegram, задержали на выходе из самолета. Он сообщил полицейским, что его ждал ужин с Макроном», — пишет издание Le Canard enchaine.

Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече с президентом. Отметив, что в указанное время Макрон находился в другом месте.

Как сообщало URA.RU ранее, Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. Президент Франции подчеркнул, что «государство больше всего привязано к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству».

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества».