«Тьма опускается на мир»: как в России и на Западе отреагировали на арест Дурова

Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. После этого многие известные личности встали на защиту предпринимателя из России. О реакции на задержание Павла Дурова в РФ и на Западе — в материале URA.RU.
Реакция в России
Ксения Собчак
Российская журналистка Ксения Собчак считает, что Павел Дуров стал жертвой борьбы кланов. «История с Павлом Дуровым — лишнее подтверждение моего главного тезиса о том, что нет никакой борьбы Добра со Злом, а есть большая клановая война, где каждый очень хочет присвоить именно себе понятие „добра“», — написала журналистка в своем telegram-канале.
Shaman
Певец Shaman (Ярослав Доронов) обратился к Дурову после задержания. В своих соцсетях он назвал его «родным» и напомнил, что свободно и легко дышится только в России. «Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — заявил певец.
Амир Хамитов
Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, указав на двойные стандарты в европейской политике.
«Мы снова видим избирательность „демократических принципов“. Когда владельцам западных ресурсов говорят „устраните нарушения нашего законодательства и работайте спокойно“ — это, оказывается, давление на свободу слова, притеснение бизнеса и кровавая диктатура», — сказал Хамитов РИА Новости. Он добавил, когда западные деятели арестовывают человека за то, что тот отказался работать на их спецслужбы, в таком случае, по их мнению нарушений свободы нет и все в порядке.
Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое мнение относительно ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым, подчеркнув различия в отношении к нему и западным IT-предпринимателям.
«Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Медведев также отметил, что Дуров стремился стать «человеком мира» и уехал из России, получив гражданство других стран, но просчитался в своих ожиданиях.
Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала мнение, что арест Павла Дурова связан с желанием ограничить доступ к Telegram.
«Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram — интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», — написала Москалькова в своем telegram-канале.
Реакция на Западе
Такер Карлсон
Предпринимателя задержали во Франции за свободу слова, которую он дал общественности. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.
«Это не президент РФ Владимир Путин арестовал его [Дурова] за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО, задержала его», — написал Карлсон у себя в соцсети X.
«Дуров сейчас во французской тюрьме, живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — заключил журналист.
Илон Маск
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск предрек казни в Европе в 2030 году. По словам предпринимателя из США, такие тенденции могут претвориться в реальность в 2030 году, глядя на задержание главы Telegram Павла Дурова.
«Представьте ситуацию: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск в своей соцсети X.
Эдриан Макрей
Западные страны хотят получить от Павла Дурова доступ к сведениям о спецоперации через мессенджер. Об этом сообщил депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей.
«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — заявил Макрей, его слова передает РИА Новости. Он надеется, что основатель Telegram не поддастся давлению, как и Ассанж когда-то.
Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что свобода слова подвергается нападкам.
«Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Почему взгляды и высказывания людей представляют такую угрозу?» — отметила конгрессвумен, передает argumenti.ru.
Французские новостные агентства сообщили о задержании в аэропорту Ле-Бурже 24 августа вечером. Сообщается, что он был остановлен сотрудниками правопорядка при выходе из частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Дуров, обладающий французским гражданством, числился в национальном списке разыскиваемых лиц.
Согласно информации местных СМИ, французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений. Это связано, в частности, с отказом его компании сотрудничать с правительственными структурами Франции. Предполагается, что него могут быть выдвинуты обвинения, охватывающие деятельность, связанную с терроризмом, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег. Павлу Дурову может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.