Латвийский экс-депутат объявлен в международный розыск за участие в СВО

Латвийский экс-депутат Юрис Юрашс объявлен в международный розыск за участие в спецоперации на стороне Украины. Кроме того, он распространял фейки о ВС РФ. Об этом сообщила генпрокуратура РФ.
«Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что Юрашс заочно обвиняется по двум статьям: 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
По данным следствия, латвийский депутат принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. При этом за указанные действия он получил в качестве вознаграждения более двух миллионов рублей.
Ранее суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы американского наемника Деве Калеба, который воюет на стороне украинской армии. Уточняется, что он объявлен в международный розыск. За участие в СВО он получил более чем 860 тысяч рублей, передает RT.
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