В Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви

ФСБ задержала подозреваемых, заведено уголовное дело (архивное фото)
Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов.
«Серия терактов предотвращена в Ингушетии. Задержаны шесть местных жителей», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, шестеро человек планировали нападение на церковь в Сунже и диверсии против силовиков. У террористов нашли самодельное взрывное устройство и оружие. На задержанных уже заведено уголовное дело.
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