В Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви

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ФСБ задержала подозреваемых, заведено уголовное дело (архивное фото) Фото:

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов.

«Серия терактов предотвращена в Ингушетии. Задержаны шесть местных жителей», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

По данным спецслужбы, шестеро человек планировали нападение на церковь в Сунже и диверсии против силовиков. У террористов нашли самодельное взрывное устройство и оружие. На задержанных уже заведено уголовное дело.

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Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов. «Серия терактов предотвращена в Ингушетии. Задержаны шесть местных жителей», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ. По данным спецслужбы, шестеро человек планировали нападение на церковь в Сунже и диверсии против силовиков. У террористов нашли самодельное взрывное устройство и оружие. На задержанных уже заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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