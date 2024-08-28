Цены на автомобили в России растут из-за издержек, связанных с параллельным импортом и повышением утильсбора. Как объяснили эксперты URA.RU, помощь государства в развитии отечественного автопрома помогла бы сделать машины более доступными для россиян.
«Если смотреть на привычные всем модели, которые уже продаются достаточно давно, то цены выросли, ну, примерно на 10—15%», — заявил руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.
По его словам, если посмотреть на сайт дилеров, то цены остались почти без изменений, но теперь, чтобы купить автомобиль, придумывают разные условия, включающие допоборудование.
«Следующее повышение мы ждем в октябре, когда будет новый утильсбор, и здесь поднимут цены абсолютно все и даже те автопроизводители, на которых утильсбор вообще никак не должен повлиять. Поэтому автомобили продолжают дорожать и каких-то вообще намеков на то, что стоимость автомобиля может упасть, таких данных просто нет», — добавил Едрышов.
Как объяснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, утилизационный сбор планируют повысить с 1 октября в два раза — до 600 тысяч рублей, при этом сохраняется НДС (20%) и таможенный сбор (15%).
По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, цены могут снизиться в случае открытия новых автопроизводств и локализации компонентной базы. С уходом европейских, американских, корейских и других участников рынка у отечественного автопрома появились хорошие перспективы. Сейчас многие автокомпоненты завозятся по параллельному импорту. Это приводит к росту цен и появлению подделок, но поддержка отрасли со стороны государства должна изменить ситуацию, отметил собеседник.
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