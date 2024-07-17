Как изменится стоимость китайских автомобилей в России после повышения утильсбора

Повышение утильсбора не повлияет на стоимость китайских машин в РФ
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Городская среда. Челябинск, автомобильная парковка, автомобиль, парковка
Ставка утильсбора может вырасти на 85% Фото:

Повышение утилизационного сбора не повлияет на позиции китайских автомобилей на российском рынке. Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Сегодня автомобили в Россию импортируют в основном из Китая. Я думаю, что цена на китайские машины вряд ли сильно подпрыгнет… Китайцы могут компенсировать существенную часть выросшего утильсбора с помощью сокращения маржи», — сказал Попов в разговоре с «Ридусом». Автоэксперт также полагает, что увеличение утильсбора на импортируемые автомобили не окажет значительного влияния на ценообразование китайских машин в России, поскольку они традиционно имеют высокую наценку.

Попов предположил, что за счет этого изменения Минпромторг стремится стимулировать китайское автопроизводство к увеличению локализации на территории России. В случае реализации этого плана, цены на китайские автомобили могут снизиться и они будут облагаться таким же утильсбором, как и автомобили российского производства.

Минпромторг России опубликовало проект постановления, которое вступит в силу 1 октября, об увеличении утильсбора для импортируемых в Россию автомобилей с двигателями объемом от одного до двух литров. Так, ставка может вырасти на 85%.

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Повышение утилизационного сбора не повлияет на позиции китайских автомобилей на российском рынке. Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Попов. «Сегодня автомобили в Россию импортируют в основном из Китая. Я думаю, что цена на китайские машины вряд ли сильно подпрыгнет… Китайцы могут компенсировать существенную часть выросшего утильсбора с помощью сокращения маржи», — сказал Попов в разговоре с «Ридусом». Автоэксперт также полагает, что увеличение утильсбора на импортируемые автомобили не окажет значительного влияния на ценообразование китайских машин в России, поскольку они традиционно имеют высокую наценку. Попов предположил, что за счет этого изменения Минпромторг стремится стимулировать китайское автопроизводство к увеличению локализации на территории России. В случае реализации этого плана, цены на китайские автомобили могут снизиться и они будут облагаться таким же утильсбором, как и автомобили российского производства. Минпромторг России опубликовало проект постановления, которое вступит в силу 1 октября, об увеличении утильсбора для импортируемых в Россию автомобилей с двигателями объемом от одного до двух литров. Так, ставка может вырасти на 85%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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